Exit-poll prezidențiale 2024: Primele estimări, la ora 21.00

G4Media prezintă imediat după ora 21.00 rezultatele exit-poll-urilor realizate în turul 1 al alegerilor prezidențiale. Important: exit-poll-urile de la ora 21.00 NU includ voturile din diaspora și sunt valabile pentru ora 19.00.

Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat patru institute de sondare care fac exit-poll-uri astăzi la nivel naţional la primul tur al alegerilor prezidențiale, potrivit deciziilor BEC publicate pe site-ul instituțiilor.

Cele patru institute acreditate sunt:

Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

The Center for International Reserch and Analyses – CIRA

ARA Public Opinion

G4Media va publica rezultatele exit-poll-urilor imediat după ora 21.00, când se încheie votarea.

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis duminică în ședință să sesizeze Biroul Electoral Central și Autoritatea Electorală Permanentă pentru că mai multe site-uri au publicat date din exit-poll-uri, lucru interzis de legislație, a declarat pentru G4Media Mircea Toma, membru al CNA.

Membrii CNA au votat să facă aceste sesizări deși instituția nu are competențe asupra acestor forme de comunicare, dar a primit sesizări de la cetățeni și a decis să nu le ignore, potrivit lui Mircea Toma.

Site-urile sesizate sunt stiripesurse.ro; libertatea.ro; romaniatv.net; fanatik.ro (site+canal YouTube); n365.ro; ziarulunirea.ro; realitateaoltului.ro; activenews.ro; adevarul.ro.

Mircea Geoană anunță că a sesizat organele abilitate, pentru că deja au apărut în presă “exit-poll-uri”, cu „cifre absolut mincinoase și manipulatoare, exit-poll-uri care încalcă legea privind alegerile prezidențiale”. „De ce ar risca publicațiile românești să încalce legea și să citeze «surse ale partidelor politice», dacă cifrele ar fi adevărate? De ce mințiți românii? De ce atâta disperare, încât riscați rigorile legii? Câți bani publici sunt aruncați pentru a publica așa zisele surse politice?”, mai afirmă Geoană într-o postare pe Facebook.

Peste 18 milioane de români din ţară sunt aşteptaţi, duminică, 24 noiembrie 2024, să-şi exprime opţiunea la primul tur al alegerilor prezidenţiale, pe buletinul de vot regăsindu-se 14 candidaţi. Cele aproape 19.000 de secţii de votare de pe teritoriul României s-au deschis la ora 7.00 şi se închid la ora 21.00, cu posibilitatea prelungirii până la ora 23:59 pentru cei aflaţi în sediu sau la coadă în afara localului de vot.

În străinătate, sunt aproape un milion de români cu drept de vot la acest scrutin. Prima secţie deschisă în afara graniţelor ţării a fost cea din Auckland, Noua Zeelandă.

Câţi candidaţi s-au înscris în cursa prezidenţială

La alegerile prezidenţiale din acest an pe buletinele de vot sunt înscrişi 14 candidaţi, din care zece susţinuţi de partide şi patru candidaţi independenţi. Ordinea candidaţilor pe buletinele de vot pentru alegerile pentru Preşedintele României în 2024 este următoarea:

1.Elena-Valerica Lasconi – Uniunea Salvaţi România

2.George-Nicolae Simion – Alianţa pentru Unirea Românilor

3.Ion-Marcel Ciolacu – Partidul Social Democrat

4.Nicolae-Ionel Ciucă – Partidul Naţional Liberal

5.Hunor Kelemen – Uniunea Democrată Maghiară din România

6.Mircea-Dan Geoană – candidat independent

7.Ana Birchall – candidat independent

8.Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru – Alternativa pentru Demnitate Naţională

9.Sebastian-Constantin Popescu – Partidul Noua Românie

10.Ludovic Orban – Forţa Dreptei (Ludovic Orban a anunţat că se retrage şi că o susţine pe Elena Lasconi, însă apare pe buletinul de vot)

11.Călin Georgescu – candidat independent

12.Cristian Diaconescu – candidat independent

13.Cristian-Vasile Terheş – Partidul Naţional Conservator Român

14.Silviu Predoiu – Partidul Liga Acţiunii Naţionale