Presa din Rusia: Georgescu „pledează pentru o alianță cu Rusia” și „abandonează agenda globalismului, rusofobiei”

Principalele publicații din Rusia subliniază,luni, câștigarea primului scrutin de către un candidat pro-rus și anti-european. Călin Georgescu este nominalizat ca fiind candidatul cu șanse reale la președinția României și care vrea „normalizarea relațiilor cu Rusia”.

Agenția Ria Novosti scrie: „Rezultatele lui Georgescu au venit ca o surpriză, sondajele îi dăduseră șansele scăzute. Și-a desfășurat campania electorală pe TikTok , pledează pentru valorile tradiționale, dar în același timp glorifică armata română, care a fost de partea fasciștilor în cel de-al Doilea Război Mondial, mai crede că apartenența la NATO nu poate garanta securitatea României și pledează pentru o alianță cu Rusia”.

De asemenea News.ru remarcă faptul că Georgescu a fost membru AUR și amintește că vrea restrângerea participării României în NATO normalizarea relațiilor cu Rusia. În același articol, News.ru amintește apoi de relația României cu Republica Moldova. Ziarul răspândește o dezinformare promovată de ministrul de Externe al Rusiei, Maria Zakharova, care a declarat că „Moldova, conform planurilor occidentale, ar trebui să devină parte a României . Ea a explicat că această idee este din ce în ce mai auzită la summiturile miniștrilor de externe din UE”.

Lehaim.ru scrie despre ideile fasciste ale lui Georgescu, citând un interviu din luna ianuarie, de pe Antena3. „Călin Georgescu, un expert în dezvoltare durabilă, fost angajat al Organizației Națiunilor Unite, a declarat că Corneliu Zelia Codreanu „a luptat pentru moralitatea umană”, menționează ziarul.

Topwar.ru menționează, încă din titul: „Un critic al UE și NATO și un susținător al relațiilor pragmatice cu Rusia conduce în primul tur al alegerilor prezidențiale din România„.

Reporter Rusia are un ton optimist și titrează: „Candidatul român la președinție care îl laudă pe Putin are toate șansele să câștige„. Analiza ulterioară a publicației susține, apoi, că alegerile din România urmează un trend pro-rus care a avut loc în toată lumea occidentală. „Campania prezidențială din România a susținut principala tendință a acestui an în procesele electorale din întreaga lume, fără excepție. Politicienii actuali au fost aruncați cu mult înapoi de alegători, iar populiștii și forțele de dreapta luptă pentru putere – și reușesc să abandoneze agenda globalismului, rusofobiei și toleranței, care este plictisitoare pentru oamenii din întreaga lume.

Astfel, candidatul opoziției de dreapta la președinție Călin Georgescu a câștigat 22% din voturi cu peste 80% din buletine de vot, punându-l duminică seară în fruntea alegerilor prezidențiale”, scrie site-ul rus.

New Voice of Russia scrie despre Călin Georgescu că ”a promis că va pune capăt ceea ce el vede ca fiind o dependență excesivă de UE și NATO, în special pentru sprijinul pentru Ucraina. El a criticat, de asemenea, desfășurarea unui scut de apărare antirachetă NATO la Deveselu, România”.