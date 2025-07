Explicații halucinante ale fostului deputat Cristescu despre fiica sa, care din referent – „una care făcea cafele” – a ajuns viceconsul în SUA / Invocă o decizie MAE prin care personalul detașat care provenea din mediul privat a fost rechemat în țară pentru a fi înlocuit cu oameni din „instituții”, mai „competenți”, cum era fiica sa pe care de fapt el o angajase în Primăria Sectorului 4

Fostul deputat PSD Radu Cristescu a fost într-o emisiune la Realitatea TV, în contextul în care fiica sa Tamila, viceconsul la New York, a fost rechemată în țară, fiindu-i încetat contractul de detașare, conform deciziei ministrei Afacerilor Externe Oana Țoiu. Despre cazul Tamilei presa relata încă din luna mai, respectiv faptul că aceasta la numai 23 de ani a fost numită în funcție, fără a beneficia de experiență pentru postul de agent consular.

Radu Cristescu a spus nonșalant că el este cel care a angajat-o pe fiica sa în Primăria Sectorului 4, după ce fata ar fi ocupat inițial un post de „referent” la New York, adică de „om care mai făcea cafele”, o poziție care nu i-a plăcut. Cristescu spune că Tamila a stat cam un an în acest post de „referent” și a mai făcut apoi niște „cursuri” și „a dat niște teste ca să treacă la nivelul următor”, apoi s-a întors acasă, în țară, pentru că „n-a mai vrut, nu i-a plăcut”. „Am angajat-o la Primăria Sectorului 4”, a spus Cristescu, precizând că detașarea fiicei sale în postul de agent consular la New York ar fi venit în urma unei decizii MAE care presupunea ca personalul din ambasade și consulate provenit din mediul privat să fie înlocuit cu „competenți” din instituții ale statului, cum era și fiica sa.

Radu Cristescu se consideră „un competitor” politic și o acuză pe noua ministră a Afacerilor Externe, Oana Țoiu, că i-a „executat copilul”.

„Este o execuție politică îndreptată împotriva unui copil al unui competitor politic. Și mai vreau să fac o precizare – că toată lumea spune: bine, măi, că e taică-s0 care a trimis-o acolo, că a pus-o taică-so…Haideți să vă spun ceva. Fata mea e de trei ani acolo. A plecat ca și referent. Referentul este ăla care mai face cafele, mai face o…așa, da? După un an de zile, a făcut cursuri și a dat niște teste ca să treacă la următorul pas, gen consulat, da? Ea când a ajuns acolo…Ea când venit în țară după studii, nu a vrut, nu i-a plăcut, am angajat-o la Primăria Sectorului 4. Da? Ce se întâmplă, acum trei ani de zile – dacă țineți minte din presa vremii – au fost rechemați în țară, tot așa, agenți consulari, personal diplomatic, care a fost detașat de la firme particulare. MAE, pentru profesionalizare, a zis: domnule, dacă tot detașăm – pentru că trebuie să înțelegem că Ministerul de Externe nu are atâția angajați care să acopere toate consulatele și toate ambasadele – și atunci au zis, să trimitem oameni competenți, detașăm de la instituții, SRI, SPP, Primării, considerând că acești oameni au mai multă pregătire… Eu cred că dnă Țoiu – că tot vorbim de competențe – să vină să ne spună ce competențe are dânsa pentru această funcție?” a spus Radu Cristescu, în emisiune la Realitatea TV.

Și fiica Tamila a inserat câteva rânduri pe Instagram, plângându-se că anumite „servii” consulare pe care doar ea le făcea trebuie acum redirecționate către Ambasada de la Washington (foto jos).

