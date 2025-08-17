G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în…

Zelenski-conferinta-Roma
Screenshot

„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”

Articole17 Aug 0 comentarii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Astăzi, la Bruxelles, am subliniat poziţiile noastre privind unitatea transatlantică, eforturile de pace, chestiunile teritoriale şi garanţiile de securitate, inclusiv aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită cum a fost în 2022. Această unitate puternică este esenţială dacă dorim să obţinem o pace reală”, a afirmat Zelenski.

El a mai declarat că „decizia” Statelor Unite de a oferi Ucrainei „garanţii de securitate” pentru a opri războiul cu Rusia a fost „istorică”, înainte de întâlnirea sa planificată cu Donald Trump la Washington luni.

„Garanţiile de securitate, ca rezultat al muncii noastre comune, trebuie să fie într-adevăr foarte practice, să ofere protecţie la sol şi în aer, pe mare, şi trebuie să fie dezvoltate cu participarea Europei”, a declarat Zelenski pe reţelele de socializare, după o reuniune prin videoconferinţă a „Coaliţiei Voinţei”, care reuneşte aliaţii Kievului.
 

 

Today in Brussels, I outlined our positions on transatlantic unity, peace efforts, territorial issues, and security guarantees, including Ukraine’s EU accession.

It’s crucial that Europe remains as united as it was in 2022. This strong unity is essential to achieve a real peace. pic.twitter.com/PcT2CNgY8G
— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

BREAKING Zelenski la Bruxelles: Negocierile de pace trebuie să fie trilaterale Ucraina-Rusia-SUA / Emisar american: Putin a acceptat garanţii de securitate şi a făcut concesii privind ”schimburile de teritorii” / Liderii europeni, printre care și Nicușor Dan, s-au consultat înainte de întâlnirea de luni cu Trump la Washington

Articole17 Aug • 2.288 vizualizări
3 comentarii

Volodimir Zelenski: ”Vedem că Rusia respinge multe apeluri pentru o încetare a focului. Acest lucru complică situaţia”

Articole17 Aug • 477 vizualizări
0 comentarii

Ministra română de externe: Salut invitaţia adresată de preşedintele Trump preşedintelui Zelenski de a se întâlni/ România va continua să fie o parte a efortului de pace

Articole16 Aug • 264 vizualizări
1 comentariu

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.