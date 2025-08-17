„Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită ca în 2022”, afirmă Volodimir Zelenski după reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat că este esenţial ca Europa să rămână unită, aşa cum a fost în 2022, după reuniunea Coaliţiei de Voinţă şi înaintea întâlnirii cu Donald Trump de la Casa Albă, transmite News.ro.
„Astăzi, la Bruxelles, am subliniat poziţiile noastre privind unitatea transatlantică, eforturile de pace, chestiunile teritoriale şi garanţiile de securitate, inclusiv aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Este esenţial ca Europa să rămână la fel de unită cum a fost în 2022. Această unitate puternică este esenţială dacă dorim să obţinem o pace reală”, a afirmat Zelenski.
El a mai declarat că „decizia” Statelor Unite de a oferi Ucrainei „garanţii de securitate” pentru a opri războiul cu Rusia a fost „istorică”, înainte de întâlnirea sa planificată cu Donald Trump la Washington luni.
„Garanţiile de securitate, ca rezultat al muncii noastre comune, trebuie să fie într-adevăr foarte practice, să ofere protecţie la sol şi în aer, pe mare, şi trebuie să fie dezvoltate cu participarea Europei”, a declarat Zelenski pe reţelele de socializare, după o reuniune prin videoconferinţă a „Coaliţiei Voinţei”, care reuneşte aliaţii Kievului.
