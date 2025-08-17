Australia și Vanuatu au încheiat un acord de 328 de milioane de dolari în domeniul securității și al afacerilor

Australia și Vanuatu au convenit asupra unui acord pe 10 ani, menit să consolideze legăturile economice și de securitate, în valoare de 500 de milioane de dolari australieni (328 milioane de dolari americani; 241 milioane de lire sterline), arată BBC.

Așa-numitul acord Nakamal – rezultatul unor negocieri care au durat luni de zile – va transforma relația Australiei cu vecinul său din Pacific, au declarat liderii celor două țări.

„Suntem o familie”, a declarat viceprim-ministrul australian Richard Marles, adăugând: „Viitorul nostru este strâns legat”. Liderul Vanuatu, Jotham Napat, a descris acordul ca fiind „o situație avantajoasă pentru ambele națiuni”.Acordul, care urmează să fie semnat oficial în septembrie, vine în contextul în care Australia încearcă să-și sporească influența în regiune, pentru a contracara creșterea cheltuielilor și a puterii Chinei.

Deși guvernul australian nu a furnizat detalii suplimentare despre acord, Australian Broadcasting Corporation (ABC) raportează că va furniza fonduri pentru construirea a două centre de date mari în capitala Port Vila și pe cea mai mare insulă din Vanuatu, Santo. De asemenea, vor fi investite milioane de dolari pentru a ajuta insula joasă să facă față impactului schimbărilor climatice și pentru a-i consolida securitatea.

În etapele anterioare ale negocierilor s-a discutat și despre călătoriile fără viză pentru cetățenii din Vanuatu, considerată o parte esențială a acordului. Cu toate acestea, Napat a declarat miercuri presei că această chestiune va fi abordată într-un acord „subsidiar”, care urmează să fie confirmat. Nu este clar ce angajamente, dacă există, a luat Vanuatu față de Australia în cadrul acordului.

Un acord similar a eșuat în 2022, după ce fostul prim-ministru al Vanuatu s-a retras în ultimul moment din motive de securitate, potrivit ABC. La o conferință de presă organizată lângă un vulcan de pe insula Tanna, una dintre cele peste 80 de insule din arhipelagul Vanuatu, Marles a subliniat „destinul comun” al celor două țări.

„[Acordul] recunoaște că, în calitate de vecini, avem un mediu de securitate comun și un angajament reciproc”, a spus el.

Ministrul de externe al Australiei a adăugat că acordul vizează viitorul pe termen lung.

„Cel mai important lucru [în legătură cu acordul] este unde vom fi peste trei, cinci și zece ani”, a spus Penny Wong. Prim-ministrul Vanuatu, Napat, a declarat că acordul va aduce „multe beneficii importante pentru cele două țări, fie că este vorba de acordul de securitate, de transformarea economică, cu un accent special pe mobilitatea forței de muncă și sprijinul financiar”.

Acordul încheiat săptămâna aceasta cu Vanuatu vine după ce Australia a semnat pacturi similare cu mai multe dintre țările vecine din Pacific în ultimele luni. Canberra a încheiat un nou acord de securitate în valoare de 190 de milioane de dolari australieni cu Insulele Solomon în decembrie anul trecut, acorduri similare fiind încheiate și cu Tuvalu și Papua Noua Guinee.