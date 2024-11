Liderul PNL București, Sebastian Burduja, primarul Sectorului 1, George Cristian Tuță, liderul PNL Bistrița-Năsăud cer demisia conducerii partidului / „ Echipa actuală trebuie să plece acasă. Imediat!” / „Conducerea actuală a PNL a ratat complet obiectivul pe care și l-a asumat. A livrat doar un eșec lamentabil”

Update: Preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc, a cerut, duminică seara, demisia conducerii centrale a partidului, după ce rezultatele sondajelor exitpoll au arătat că Nicolae Ciucă, candidatul liberalilor, nu are şanse să intre în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale, transmite Agerpres.

„Este nevoie de o resetare urgentă (…). Resetarea înseamnă abdicarea actualei conduceri a PNL, deci actuala conducere trebuie să demisioneze într-un mod neechivoc. Mâine trebuie să auzim – o spun ca şi preşedinte al PNL Bistriţa-Năsăud, avem nevoie ca partid, pentru a ieşi în faţa oamenilor şi pentru a cere susţinere săptămâna viitoare, la alegerile parlamentare, de demisia conducerii PNL, de la primul şi până la ultimul membru al BEx (Biroul Executiv n.r.)”, a declarat Turc.

Liderul judeţean al PNL consideră că alianţa partidului cu PSD a dăunat atât liberalilor, cât şi social democraţilor.

„Este un moment cel puţin delicat pentru PNL şi nu mă refer doar la filiala judeţeană, mă refer la PNL în întregul lui. Este limpede că politica PNL din ultimii trei-patru ani a fost greşită. Este limpede că oamenii nu s-au mai regăsit în atitudinea şi politicile PNL. Este foarte clar că oamenii ne-au sancţionat, considerând că PNL a deviat de la traiectoria pe care ar fi trebuit să o aibă. Îmi pare nespus de rău că am ajuns în această situaţie. Personal, am votat întotdeauna împotriva unei alianţe cu PSD. Ştiu, am această convingere, la fel ca şi colegii mei, că rezultatul pe care astăzi îl vedem pe exitpoll-uri (…) este cauzat de alianţa cu PSD, alianţă din care am pierdut şi noi, dar se vede foarte bine că a pierdut şi PSD, pentru că nici PSD nu se simte foarte bine”, a afirmat Ioan Turc.

Turc a adăugat că va lua toate măsurile, la nivelul filialei Bistriţa-Năsăud, pentru ca scorul de la alegerile parlamentare să fie unul pe măsura aşteptărilor electoratului PNL.

„Este un fel de 1989 pentru PNL”, a mai spus preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud.

Știrea inițială: George Cristian Tuță, primarul PNL al sectorului 1 din București, a atacat în termeni duri actuala conducere a PNL, despre care spune că a avut pe mână toate resursele partidului, dar a livrat doar un eșec greu de digerat.

„Românii au vorbit

Eșec total al actualei conduceri. Candidatul și echipa lui de campanie au avut toate resursele, toate pârghiile, toată susținerea.

Au transformat o guvernare și un proiect într-un eșec total. Semnalul alegătorilor este extraordinar de clar.

În vară, 2,4 milioane de români au votat soluții liberale. Săptămâna viitoare, acești liberali trebuie să primească semnalul nostru clar că am înțeles. Trebuie să acționăm rapid și trebuie schimbată direcția din mers. Echipa actuală trebuie să plece acasă. Imediat! Oameni buni avem, liberali autentici avem, iar soluții de viitor pot fi construite rapid.

Mesajul meu se adresează votanților – pentru că săptămâna viitoare mergem din nou la urne.

Nu contează acum ce se întâmplă cu echipa generalului Ciucă și cu cei care au girat eșecul. Ei aparțin deja trecutului. Contează să creăm un echilibru robust, să oferim o alternativă viabilă pentru România.

PNL trebuie să revină la identitatea sa de partid care vrea modernizare și care luptă pentru dezvoltare în spirit european. Să renunțăm la a mai face ce ne spun alții și să mizăm mai mult pe valorile noastre, pe spiritul liberal, pe primarii de succes, pe politicienii care au performat deja.

Personal, mă voi implica să facem rapid schimbările pe care votanții ni le cer…”, a scris George Cristian Tuță.

Aceeași poziție o are și Sebastian Burduja, actualul ministru liberal al Energiei, care spune că schimbarea la nivelul conducerii partidului trebuie să fie profundă, iar liberalii nu mai trebuie să caute soluții în afara formațiunii politice.

„Prima și cea mai importantă concluzie după această zi grea: conducerea actuală a PNL a ratat complet obiectivul pe care și l-a asumat. A avut la dispoziție tot ce și-a dorit, timp și resurse. A venit pe fondul unui vot semnificativ pentru primarii liberali. Totuși, a livrat doar un eșec lamentabil. Analiza o vom face împreună la rece, sunt convins – însă tot ce am văzut (strategie, mesaje, direcție) a fost greșit. Inclusiv forțarea candidaturii mele, în ultimul ceas, la București, a fost o eroare, cu sau fără premeditare, contează mai puțin acum. Toate aceste greșeli trebuie asumate și decontate de cei care le-au comis, în integralitate.

În al doilea rând, deciziile trebuie luate rapid. Schimbarea trebuie să fie profundă, dacă vrem să demonstrăm că Partidul Național Liberal poate fi opțiunea pentru modernizarea României la alegerile parlamentare. Pentru aceasta, fac un apel către toți colegii mei să se mobilizeze. Există viitor, în jurul liderilor liberali cu rezultate și credibilitate la nivel local și central. Trebuie să ne asumăm rapid aceste decizii și știu că nu sunt singurul care gândește asta.

Nu în ultimul rând, liberalii nu trebuie să uite cine sunt. Să nu mai caute mereu în afara partidului. Să nu mai susținem agenda altor partide. Regăsirea identității unui liberalism autentic este esențială. Vremurile sunt complicate, populismul toxic este pe val, iar România are nevoie de Partidul Național Liberal.

Dau și un mesaj către liberalii autentici care acum se simt dezamăgiți. Nu abandonați lupta. Putem să rămânem forța care apără drumul european al țării, putem fi o voce a valorilor liberale și a modernizării României, așa cum am fost constant în ultimii 150 de ani. Conducerile de partid vin și pleacă. Mai bine mai devreme decât mai târziu. Chiar dacă sunteți dezamăgiți, e nevoie de toți pentru democrație, pentru valori europene și pentru a asigura dezvoltarea României”, a scris Sebastian Burduja.