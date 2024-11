Nicușor Dan, apel la votanții din SUA și Canada: Voturile o pot duce pe Elena Lasconi în turul II

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a lansat un apel către românii din Statele Unite și Canada, ale căror voturi “o pot duce pe Elena Lasconi în turul II.

“IN ACEST MOMENT ELENA LASCONI ESTE LA 50.000 de VOTURI DE MARCEL CIOLACU PENTRU INTRATREA IN TURUL DOI. VOTURILE INCA IN DESFASURARE DIN SUA SI CANADA O POT DUCE PE ELENA LASCONI IN TURUL DOI. VA ROG SA VA MOBILIZATI IN SUA SI CANADA!”, a scris Nicușor Dan, cu majuscule, pe contul lui de Facebook.