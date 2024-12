Cristela Georgescu, soția candidatului pro-rus la prezidențiale, afirmă că și-a alăptat unul dintre copii până la 5 ani și 8 luni

Cristela Georgescu, soția candidatului pro-rus la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, afirmă că și-a alăptat al doilea copil până la vârsta de 5 ani și 8 luni, într-o postare pe contul ei de Facebook în care își promova o carte.

Acuzând mass-media “main stream” că oferă publicului doar o informație “trunchiată”, Cristela Georgescu spune că în carte există un capitol despre laptele praf și alăptare, alături de sfaturile sale “învățate de la medicii care mi-au fost mentori”.

Ce spunea Cristela Georgescu în acest videoclip postat în 22 februarie 2024:

“Pe unele dintre ele le-am aplicat la primul copil, unde m-am lăsat convinsă și am crezut că nu pot alăpta, deoarece am 40 de ani, și sânii mei nu mai produc nici lapte suficient, nici lapte hrănitor.

Și apoi la al doilea copil am alăptat până la 5 ani și 8 luni.

Deoarece la un moment dat unii dintre noi hotărăsc să se trezească și înțeleg că copiii lor nu sunt ai lor sunt doar niște suflete uriașe în corpuri mici care le-au fost dăruite pentru a le fi profesori și pentru a-i susține în a crește”.

Într-o postare pe blogul ei din noiembrie 2015, Cristela Georgescu scria:

“Suntem programate sa renuntam la alaptat inca dinainte de a ramane insarcinate. Dar eu am zis ca ar fi pacat de tot ce descoperisem ca am crezut ca mit si am alptata din prima ora si pana in ziua de azi, cand are aproape 5 ani! L-am intrebat pe Petru cat o mai tinem asa, a zis ca pana la scoala! Eu sunt de acord!”.

Imaginile video, mai jos, de la minutul 24: