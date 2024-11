Cum s-a folosit candidatul ultra-naționalist Călin Georgescu de frustrările militarilor și rezerviștilor români pentru a face propagandă anti-NATO și anti-Occident

Candidatul independent Călin Georgescu, cu poziții pro-ruse, ultra-naționaliste și anti-europene, a reușit să capteze atenția și finalmentele și voturile multor români din țară și Diaspora cu înregistrări video profesionist realizate și postate pe rețelele sociale, în care se folosește abil de nemulțumirile militarilor și rezerviștilor români pentru a ataca investițiile României în propria apărare și sprijinul acordat Ucrainei.

„6,5 miliarde de dolari pentru avioane. Un buget colosal aprobat în regim de urgență pentru niște aparate care vor fi livrate peste ani de zile, dar bani pentru militari nu sunt. Pe 9 noiembrie 2024, Guvernul emite o ordonanță de urgență prin care aprobă fondurile bănești necesare instruirii aviatorilor militari ucraineni pe teritoriul României: soldă, cazare, combustibil, mentenanță. Și asta în detrimentul corpului militarilor activi și ai rezerviștilor militari. Concomitent cu aceste demersuri, ministerul Apărării Naționale iniția proiecte de acte normative, care prin conținutul lor cedează conducerea propriilor trupe pe teritoriul național ofițerilor străini care nu au jurat credință neamului românesc și țării. În tot acest timp, rezervistul militar este batjocorit și înjosit de o clasă politică obedientă intereselor străine de neam și de glia strămoșească”, își începe discursul Georgescu într-o postare video pe rețelele de socializare.

Ultranaționalistul vorbește apoi de diferențele mari dintre pensiile rezerviștilor militari, pentru care arată cu degetul către PSD și PNL.

„Diferențele de cuantum ale pensiilor militare generate de un sistem ticăloșit au creat o prăpastie între rezerviști, ajungându-se la diferențe uluitoare de mii de lei între pensiile unui militar trecut în rezervă în anul 2000 și unul trecut în rezervă în anul 2023, deși practic au același grad și funcție. Această situație a dus la sute de mii de litigii în instanțele din întreaga țară. Actualii deținători de putere, PSD și PNL, sfidând 350.000 de rezerviști militari, au ințiat un act normativ prin care să elimine actuale inechități create de acest sistem, evident, în aceeași bătaie de joc. Scopul acestora fi doar câștigarea votului, nu și acordarea drepturilor care vi se cuvine, în complicitate cu Avocatul Poporului, care în fapt, ar trebui să apere drepturile legale ale cetățenilor români, inclusiv evident ale militarilor. Aceștia, fiind lipsiți de protecție și de dreptul de asocieri în sindicate, au găsit modalități de a tergiversa implementarea proiectului de lege”, susține Georgescu.

„Ei răspund doar în fața conducătorilor străini”

Candidatul independent la prezidențiale vorbește de „interese de grup obscure” care ar influența partidele aflate la putere în România, fără să aducă și dovezi în acest sens.

„Astfel, proiectul a fost contestat chiar de cel responsabil cu apărarea lui, fiind trimis la Curtea Constituțională cu sprijinul deținătorilor de putere și al ministerelor de resort, influențate de interese de grup obscure. După cum bine știți, la Curtea Constituțională singurele pensii care au avut câștig de cauză au fost doar cele ale magistraților. Doar acelea au trecut testul constituționalității. Dragi militari, ce nedreptate vi se face? Ce politică de antiapărare a militarilor? Actuala clasă politică se luptă cu voi, sperând că ați obosit, că vezi ceda în fața armelor lor politice. De aceea, vă rog iertați-mă. Da, ați auzit bine? Eu vă cer o iertare pentru că am permis acestor dușmani ai neamului nostru să guverneze împotriva binelui comun. Am greșit. Trebuia să fi intrat mai devreme în lupta politică în orice formă și sub orice formă. Nu este însă târziu. Unii încep lupta, dar cei bravi o câștigă întotdeauna”, spune Georgescu.

El joacă apoi cartea nedreptății, acuzând actuala putere că face jocurile puterilor occidentale în defavoarea înzestrării armatei române și a acordării drepturilor care li se cuvin pensionarilor militari.

„Știți de ce vă nedreptățesc acești oameni? Pentru că au impresia că alții le duc lor luptele. S-au obișnuit cu felul lor de a conduce partidele. Mereu au pe cineva plătit să ducă luptele în locul lor. Așa procedează și acum. Preferă să plătească soldații și armamentul străin în detrimentul propriilor apărători ai țării. Vă umilesc și vă ignoră, pentru că nu vă mai consideră esențiali. Dar voi reprezentați o forță puternică. Cei 350.000 de pensionari militari sunt o voce puternică, imposibil de trecut cu vederea și indiferent de context. Mii de soldați și generali străini care primesc mii de euro pe lună sunt cei care vor apăra România. Fals, evident. Ei nu răspund în fața poporului român. Ei răspund doar în fața conducătorilor străini. Deși trist, ascultă ordine străine, dar pe bani din bugetul României. Pentru toți militarii străini sunt bani, dar pentru militarii români activi și rezervă nu sunt la fel și pentru pensionarul militar înjosit”, susține Călin Georgescu.

Acuză, fără dovezi, mass-media de dezinformare în legătură cu pensiile militare

Candidatul anti-european la prezidențiale atacă apoi presa, pe care o acuză că a dezinformat constant prin punerea semnului de egalitate între pensiile militare și pensiile speciale.

„Și da, jocuri de clasă politică vândută. Interesul străin. Și de drept, dăm totul pentru alții și nimic pentru noi. Ce vom face cu avioanele de 6,5 miliarde de dolari când nu s-a putut adopta o lege anti-drone în regim de urgență? Cheltuim sume uriașe, colosale doar pentru a le arăta la paradele de 1 decembrie. Prioritățile actuale par orientate către achiziții, pentru a câștiga bunăvoință externă și protecție, dar nu pentru cumpărare reală și nici pentru susținere apărători lor, celor care au servit și servesc cu credința această țară. Vă simțiți nedreptățiți? Chiar sunteți? Vă simțiți șantajați? Da, chiar sunteți. Dar de ce? Pentru că ministerele de resort au abandonat sperând că vezi ceda și veți accepta soarta nedreaptă. În ultimii 20 de ani, niciun birou de presă al ministerelor de resort nu a reacționat la nedreptățile create sau la intoxicarea făcută de mass-media, care a dezinformat, echivalând pensiile militare cu pensiile speciale”, declară Georgescu.

Și USR a intrat în colimatorul ultra-naționalistului, dar și actualul șef al statului, ale cărui deplasări în străinătate cu avioane private au servit drept muniție pentru a manipula electoratul.

„Aceasta a adâncit ruptura în societate cu sprijinul USR, care a inclus în samavolnicia lui aceste pensii în PNRR fără o consultare corectă, evident. În schimb, șefii structurilor financiare și șeful biroului de presă au grade de general. Azi, Armata Română are zeci de autobuze de generali și patru microbuze de soldați. Cum este posibil? Dar ce spune imnul nostru sfânt „acum ori niciodată, croiește-ți altă soartă.” Croiți-vă soarta, votați cu conștiință pentru un nou destin. Banii pentru avioane de miliarde există. Deci nu, nu bugetul este problema, ci lipsa de respect față de voi. Politicienii, începând cu comandantul suprem, sunt obsedați de avioane scumpe, care le hrănesc doar orgoliul, dar nu au bani pentru oi. Niciodată în ultimii ani nu au avut bani pentru voi. Au bani pentru propriile mofturi și pentru pensiile speciale, dar nu pentru pensiile voastre militare. Au fost întotdeauna bani pentru interesele lor, dar niciodată pentru cei care au servit cu adevărat țară”, susține Georgescu.

Candidatul pro-rus manipulează cu abilitate informațiile legate de alocările bugetare pentru înzestrarea armatei și sprjinul cu armament al Ucrainei invadate de Rusia cu lipsurile financiare acute din domenii precum sănătatea și educația pentru a câștiga votul militarilor și rezerviștilor nemulțumiți de veniturile pe care le au.

„Rușine să le fie! Cum au servit ei cu adevărat țara? Au slujit doar interesele de partid și au fost subordonați în exclusivitate intereselor externe. Nu sunt bani pentru pensii, pentru sănătate, educație, școli, spitale, dar avem fonduri pentru avioane de ultimă generație și sisteme de apărare antiaeriană pe care apoi le înstrăinăm într-o țară unde politicienii nu dau doi bani pe nicio generație, fie că sunt militari, bătrâni sau tineri. Vă simțiți, evident, trădați de cei care trebuiau să vă apere drepturile. Atunci, dragi militari, vă chem ca împreună să ne redobândim onoarea și demnitatea pierdută. Ieșim la vot. Vă simțiți părăsiți de frontul nepăsării? Ieșiți la vot și votul vostru vă va ghida către dreptate. Vă simțiți asediați de minciuni și nepăsare? Atunci ieșiți la vot și veți simți victoria din cetatea inimii voastre. Vă simțiți prizonierii clasei politice? Ieșiți la vot și eliberați-vă de ei, recâștigându-vă onoarea, demnitatea și drepturile care vi se cuvin. Toți egali, toți puternici la grade și în funcție. Pensie militară egală, care să asigure un trai decent. Nimeni să nu rămână în urmă nici în luptă, dar nici în drepturile bănești. Știu ce am de făcut”, își încheie tirada Călin Georgescu în primul videoclip.

Citează din Napoleon Bonaparte pentru a alimenta fricile militarilor

Candidatul antioccidental își începe discursul în al doilea videoclip spunând că este fiu de militar și înțelege astfel provocările vieții de militar, dar și valorile căruia îi este dedicat și pe le apără.

„Trei aflați în activitate, în rezervă sau în retragere sunt Călin Georgescu și sunt mândrul fiu al tatălui meu, Mihai Georgescu, fost ofițer de cavalerie al Armatei Române. Am început așa acest mesaj tocmai pentru a vă asigura de faptul că am crescut foarte atașat de valorile morale și sufletești ale unui militar. Vă port un sincer respect pentru tot ce ați făcut, tot ce faceți și tot ce veți face pentru țara noastră și vă mulțumesc profund pentru dăruirea voastră. România se confruntă cu numeroase provocări, inclusiv cu încălcări grave ale prevederilor Constituției și legilor țări. Din această cauză, voi, cei care v-ați dedicat viața apărării patriei, vă aflați în situația de a nu fi apreciați la justa valoare. A jura credință patriei va ținut și vă ține legământul, iar patria, prin conducătorii săi, are obligația de a vă recunoaște drepturile și întregul sacrificiu și desigur, nu numai al vostru, ci și al familiilor voastre, care v-au înțeles în toți anii pe care i-ați petrecut de multe ori foarte departe de ei”, spune Georgescu.

El face apoi trimitere la Napoleon Bonaparte pentru a alimenta fricile și frustrările militarilor și rezerviștilor militari.

„Sunteți garanții independenței și suveranității noastre. Și, desigur, un conducător de țară are datoria de a vă recunoaște nu doar obligațiile, ci și drepturile cuvenite. În zadar credeți că spunea Napoleon Bonaparte că un stat care nu își hrănește propia armată va ajunge în scurt timp să hrănească armata inamicului? Știu, realitatea este cruntă și e nevoie să îndreptăm lucrurile. Știu, de asemenea, că în sufletul vostru este un război, adică exact ce ați încercat mereu să preveniți. Pentru binele nostru comun, politicienii au început o luptă cu voi tocmai cu cei care servesc ca să apere România. Știu, de asemenea, că v-au lăsat fără aprecierea, susținerea și recompensarea pe care o meritați. Ați fost discreditați sistematic, în mod special cei în rezervă sau în retragere. Și asta prin înoculare ideii false că beneficiați de privilegii sau pensii speciale”, susține Georgescu.

Face apel la militari pentru a purta „o ultimă luptă” cu actuala clasă politică și pentru a le obține votul

Ultra-naționalistul vorbește și de tergiversarea actualizării soldei de grad pentru a ataca din nou actuala clasă politică, făcând trimitere la onoarea militarilor și rezerviștilor militari.

„Pensia de serviciu este un drept meritat, o recunoaștere a anilor de muncă, de risc și de privațiuni și, în plus, o recunoaștere a meritelor familiilor voastre care peste toate, v-au înțeles rolul în apărarea lor și a noastră. Politicienii cred că vă pot utiliza voturile pentru așa-zisa promisiune, o promisiune de acordare a actualizării soldei de grad. Fals, pentru că ăsta este, de fapt, un drept legal câștigat și care ar fi trebuit acordat dintotdeauna. De aceea, politicienii fac o confuzie majoră. Ei cred că demnitatea unui militar poate fi coruptă. Asta nu se va întâmpla niciodată, pentru că fac o mare greșeală în acest sens în politica actuală, ei fiind obișnuiți cu păcatele lor și nu cu onoarea de neclintit a unui militar. De aceea, politicienii ar trebui să învețe de la voi ce înseamnă onoarea și demnitatea”, spune Georgescu.

În final, candidatul pro-rus la prezidențiale face apel la militari și rezervești să mai poarte „o ultimă luptă” pentru drepturile lor, folosindu-se încă o dată de nemulțumirile acestora pentru a le obține votul.

„Este inacceptabil ca acest drept să fie condiționat de jocuri politice și desigur cu atât mai puțin să existe discriminări între diverse generații de militari, polițiști, jandarmi și alte categorii de ofițeri și subofițeri. Este nevoie practice ca fiecare dintre cei în activitate și care servesc poporul să se gândească la ziua în care chiar ei vor trece rezervă și la drepturile pe care le merită. În acest sens, România are nevoie de un sistem reformat de apărare, ordine și siguranță națională, dar în mod special și de conducători care să respecte și să garanteze independența și suveranitatea țării. De aceea, dragi comandanți, ofițeri, subofițeri, maiștri militari în activitate, în rezervă sau în retragere, vă chem, cu smerenie, să mai purtați o ultimă luptă, o luptă în numele apărării drepturilor voastre. O luptă care va aduce pacea în sufletele și în familiile voastre. Știu, știu că e complicat să spui în aceeași frază ambele cuvinte luptă și pace, dar uneori lupta pentru dreptate este cea care face pacea să domnească și determină acest lucru. Altfel, toate tiraniile și cele care domnesc la tot pasul sunt prezente peste tot. Vă chem să stați drepți în fața onoarei, să vă alegeți comandantul cu demnitatea caracteristică militarilor. De aceea, eu, Călin Georgescu, candidat la președinția României și implicit la funcția de comandant suprem, vă pot jura că mereu voi servi lângă voi, așa cum și voi ați jurat credință și apărare țării și poporului. Avem același crez și aceeași misiune pentru eternitate. Vă mulțumesc, dragi apărători ai patriei”, încheie Călin Georgescu.