BREAKING Kremlin: Putin și Trump vor avea o întâlnire „în următoarele zile”

Administrațiile prezidențiale rusă și americană au ajuns la un acord pentru organizarea unei întâlniri între Vladimir Putin și Donald Trump în următoarele zile, relatează agenția rusă de presă IFAX, citându-l pe consilierul Kremlinului Iuri Ușakov, transmite Sky News.

Oficialul ar fi declarat că toate părțile au început să lucreze la detalii.

„La sugestia părții americane, s-a convenit asupra unui acord de principiu pentru organizarea unui summit bilateral în zilele următoare, adică o întâlnire între președintele Vladimir Putin și Donald Trump”, a declarat Ușakov.

De asemenea, s-a convenit asupra locului întâlnirii, care va fi anunțat ulterior.

Anterior, preşedintele american, Donald Trump, afirmase că „există multe posibilităţi” ca să se întâlnească „foarte curând” cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina.