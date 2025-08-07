Donald Trump afirmă că s-ar putea întâlni cu Putin „foarte curând” / Rubio temperează aşteptările și afirmă că mai sunt multe de făcut

Preşedintele american, Donald Trump, a afirmat că „există multe posibilităţi” ca să se întâlnească „foarte curând” cu preşedintele rus, Vladimir Putin, pentru a pune capăt războiului din Ucraina, transmite EFE, citată de Agerpres.

Preşedintele SUA a făcut aceste declaraţii presei în Biroul Oval, după ce Casa Albă a informat mai multe media locale că Donald Trump doreşte să aibă săptămâna viitoare o întâlnire cu preşedintele rus Vladimir Putin, iar apoi o întâlnire în trei, la care să participe şi şeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski.

Despre această posibilă întâlnire au discutat miercuri, la Moscova, preşedintele Rusiei şi emisarul special al preşedintelui american, Steve Witkoff, în cadrul unei întâlniri care a durat trei ore.

„Am avut discuţii foarte bune cu preşedintele Putin astăzi şi există multe posibilităţi să putem închide cercul, (să ajungem la) sfârşitul acestui drum (războiul). Există multe posibilităţi ca să fie o întâlnire foarte curând”, a explicat Trump presei.

Preşedintele american a informat despre planurile de a se întâlni cu omologul rus în timpul unor discuţii telefonice pe care le-a purtat miercuri cu Volodimir Zelenski, cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, cancelarul german, Friedrich Merz, şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ultimatumul pe care preşedintele Trump l-a dat Kremlinului pentru a declara o încetare a focului în confruntările din Ucraina expiră vineri, 8 august.

Atât SUA, cât şi Rusia au calificat întâlnirea de miercuri dintre Putin şi Witkoff drept satisfăcătoare, dar Casa Albă îşi menţine intenţia de a impune sancţiuni secundare comerţului cu Rusia, dacă nu se ajunge la un acord până vineri.

Presa internaţională speculează că Moscova ar fi dispusă să suspende bombardamentele aeriene, dar nu ofensiva terestră a trupelor sale în Donbas şi la graniţa nordică a Ucrainei.

Pe de altă parte, secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat într-un interviu că mai „este mult de făcut” înainte ca să aibă loc o întâlnire între preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin.

„Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru înainte. Mai sunt multe obstacole de trecut şi sperăm să reuşim în următoarele zile şi ore, poate săptămâni”, a declarat secretarul de stat american pentru Fox Business, potrivit AFP.

„Vom avea discuţii cu aliaţii noştri europeni şi cu ucrainenii în următoarele zile pentru a vedea ce progrese putem face în această direcţie”, a explicat el. „Şi apoi, să sperăm, lucrurile vor continua să progreseze, iar o ocazie se va ivi foarte curând pentru preşedinte de a se întâlni atât cu Vladimir Putin, cât şi cu preşedintele Zelenski, la un moment dat, să sperăm în viitorul apropiat”, a declarat Rubio.

„Dar este evident că multe lucruri trebuie să se întâmple înainte ca aceasta să poată avea loc”, a adăugat secretarul de stat american.