Bloomberg: Liderii europeni vor să discute cu Trump înainte ca acesta să se întâlnească cu Putin

Bloomberg relatează în exclusivitate că liderii țărilor europene doresc să discute cu Donald Trump înainte de întâlnirea pe care președintele american o are programată în Alaska cu liderul rus Vladimir Putin

Putin cere Ucrainei să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas din estul țării, precum și Crimeea, ca condiție pentru încetarea focului și începerea negocierilor pentru o soluție durabilă, a raportat anterior Bloomberg.

Națiunile europene doresc să discute cu Donald Trump înainte de întâlnirea pe care acesta o are planificată în 15 august cu liderul rus Vladimir Putin, potrivit surselor Bloomberg.

Orice discuție ar urma unui weekend intens de diplomație între oficialii americani, ucraineni și europeni, care a inclus întâlniri în Marea Britanie sâmbătă cu vicepreședintele JD Vance și ministrul britanic de externe David Lammy.

Ambasadorii UE au fost informați duminică cu privire la discuții, iar miniștrii de externe ai blocului sunt programați să se reunească virtual luni. Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare

Ca parte a discuțiilor în curs între oficialii americani și ruși, Putin cere ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga zonă estică a Donbasului, precum și Crimeea, pe care forțele sale au anexat-o ilegal în 2014, ca condiție pentru a debloca un armistițiu și a intra în negocieri pentru o soluție durabilă, scrie Bloomberg.

Un astfel de rezultat ar necesita probabil ca Kievul să renunțe la părți din regiunile Luhansk și Donețk, care se află încă sub controlul Ucrainei, și să ofere Rusiei o victorie pe care armata sa nu a putut-o obține pe cale militară de la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022.

Dacă procesul va avansa, teritoriul „va trebui să fie pus în discuție”, împreună cu garanțiile de securitate pentru Ucraina, a declarat duminică secretarul general al NATO, Mark Rutte, în emisiunea This Week de la ABC. El a sugerat că acest lucru ar putea implica recunoașterea de către Ucraina a faptului că a pierdut controlul asupra unei părți din teritoriul său, fără a renunța în mod oficial la suveranitatea asupra acelor regiuni.