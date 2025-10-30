Bolojan, la 10 ani de la tragedia din clubul Colectiv: Sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetăţean şi la societate. Soluţia nu este să stai pe margine şi să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îţi asumi abordări şi răspunsuri corecte la problemele reale şi grave

Premierul Ilie Bolojan a transmis, joi, la 10 ani de la tragedia din Colectiv, că modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente. Potrivit premierului, capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ţine direct de protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor şi, din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri, transmite News.ro.

”Sunt zece ani astăzi de la tragedia din Clubul Colectiv, care a marcat profund România, curmând vieţi şi schimbând destine. Gândurile noastre se îndreaptă către tinerii care şi-au pierdut viaţa, către supravieţuitorii care au trecut prin momente de cumpănă şi către toţi cei care au pierdut pe cineva drag în acea noapte. “Colectiv” nu este doar o amintire dureroasă pe care avem datoria să nu o uităm, ci şi un simbol al nevoii de a creşte nivelul de responsabilitate, empatie şi solidaritate din întreaga societate”, a transmis premierul Ilie Bolojan.

Premierul arată că ”este o lecţie despre cât de mult contează pentru siguranţa cetăţenilor ca statul să facă legi corecte şi să vegheze la respectarea lor şi este o dovadă că fiecare instituţie trebuie să fie pregătită să intervină eficient în situaţii de urgenţă”.

”Capacitatea de reacţie a instituţiilor nu este doar o chestiune administrativă, ci una care ţine direct de protejarea vieţii şi siguranţei cetăţenilor. Din păcate, recenta tragedie din Rahova a reconfirmat aceste lucruri. Modificările legislative privind siguranţa la incendii şi acţiunile de intervenţie făcute după incendiul din Clubul Colectiv, noile proceduri introduse în sistemul medical sunt insuficiente”, mai afirmă şeful Executivului.

Potrivit premierului, ”sunt încă multe lucruri de schimbat în felul în care statul român se raportează la cetăţean şi la societate”.

”Este vital ca acest drum să înceapă cu recâştigarea încrederii, proces pe care trebuie să îl parcurgem împreună, stat şi societate. Implicarea societăţii civile şi a oamenilor cu expertiză şi credibilitate în acest proces este foarte importantă. Atitudinea politică responsabilă, de asemenea. Soluţia nu este să stai pe margine şi să arunci cu pietre de frica sondajelor, ci să îţi asumi abordări şi răspunsuri corecte la problemele reale şi grave. Responsabilizarea clasei politice şi a tuturor celor care lucrează în serviciul public este esenţială pentru a evita greşelile din trecut şi pentru a consolida respectul faţă de lege în viaţa de zi cu zi”, mai declară premierul Bolojan.