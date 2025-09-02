Bolojan, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care nu e sprijinit de coaliție pe pachetul de restructurare în administrația publică: Nu poți sta pe o funcție dacă știi că nu poți face lucruri. Și nu e o amenințare, e o constatare de bun simț

Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți seara, la Digi24, dacă intenționează să-și dea demisia în cazul în care nu va reuși să aprobe pachetul de măsuri pentru administrația publică. „O coaliție poate funcționa doar dacă există încredere între partide, dacă se urmăresc obiectivele care au fost convenite de la început, când s-a format coaliția”, a răspuns Bolojan, subliniind că obiectivul – atât pentru componenta de creștere a veniturilor bugetare, cât și pentru componenta de reducere a cheltuielilor – a fost asumat din momentul în care s-a format coaliția guvernamentală PSD-PNL-USR-UDMR. Bolojan a mai adăugat că el speră ca înțelegerea inițială să poată fi pusă în practică, pentru a nu fi nevoit „să pună problema în alți termeni”.

„Având un deficit de 10% din PIB-ul României, ceea ce înseamnă sume mari, de 30 de miliarde…nu ai cum altfel să reduci, decât printr-o creștere a componentei de venituri și o reducere a cheltuielilor. Reducerea deficitului a fost un angajament care trebuie pus în practică, iar eu sper să respectăm această înțelegere și să găsim soluții în coaliție pentru a pune în practică, ca să nu fie nevoie să punem problema în alți termeni”.

Întrebat mai direct cu privire la demisie, Bolojan a afirmat că el speră să se ”găsească soluții”, avertizând totodată că nu poți ocupa o funcție publică dacă nu poți să faci lucrurile necesare.

„Nu poți să stai pe o funcție și să știi că nu poți face aceste lucruri…Nu o spun ca o amenințare, e o constatare de bun simț. Pentru că dacă nu venim cu soluții în administrație, pachetul fiscal pe care l-am aprobat este incomplet. Este anormal să crești impozitul pe proprietate și în loc ca acești bani să-i duci în continuarea unor investiții, să-i duci la plata unor salariați. Se dovedește că în multe locuri se poate funcționa cu personal mai puțin. Dacă nu reducem, anul viitor ne întoarcem în situația în care suntem acum”, a spus Bolojan.