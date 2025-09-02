G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bolojan, despre o nouă creştere de TVA: Singurul lucru discutat la instalarea…

Ilie Bolojan conferinta de presa reforma administratiei
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Bolojan, despre o nouă creştere de TVA: Singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA. Am convenit că se face o analiză în toamna acestui an. Dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA

Articole2 Sep 0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, despre zvonurile privind o nouă creştere a TVA, că singurul lucru discutat la instalarea Guvernului a fost legat de zona HORECA, care a rămas la 11% şi au convenit că se face o analiză în toamna acestui an, iar dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibilă o creştere de TVA, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Nu s-a pus această problemă. Am mai fost întrebat şi astăzi despre discuţiile legate de creşterea de TVA. Singurul lucru care s-a discutat încă de la instalarea acestui guvern, atunci când s-a făcut majorarea de două puncte procentuale, de la 19% la 21%, a fost situaţia TVA-ului pentru restaurante, pentru hoteluri, deci a zonei Horeca, care a rămas la 11%, dacă rămâne la acest procent sau ar putea să crească. Şi am convenit că se va face o analiză în toamna acestui an, în luna octombrie, vizavi de cum au evoluat încasările la TVA. Dacă încasările la TVA în acest sector se vede că au evoluat într-o manieră bună, se ar putea menţine TVA-ul”, a spus premierul Ilie Bolojan. Şeful Executivului a precizat că, ”dacă lucrurile nu s-au dus către o conformare voluntară, e posibil să fie o creştere de TVA, dar doar în sectorul HORECA”. ”Eu caut să fiu cât se poate de corect cu România. Am grijă de ce vorbesc şi încerc să fiu cât se poate de realist şi de responsabil. Ce trebuie înţeles, ca să putem trece peste această perioadă dificilă, ca să putem crea condiţii pentru creştere economică, pentru dezvoltare, va dura o perioadă de şase luni de zile, probabil, până spre vara anului viitor, în care trebuie să lucrăm în aceste constrângeri”, a menţionat premierul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bolojan, întrebat dacă își dă demisia în cazul în care nu e sprijinit de coaliție pe pachetul de restructurare în administrația publică: Nu poți sta pe o funcție dacă știi că nu poți face lucruri. Și nu e o amenințare, e o constatare de bun simț

Articole2 Sep
0 comentarii

Premierul Ilie Bolojan afirmă că „nu s-a discutat în coaliţie despre alte creşteri de TVA”

Articole2 Sep
0 comentarii

EXCLUSIV DOCUMENT Statul datora magistraților în urmă cu doi ani restanțe salariale în valoare de aproape 2 miliarde de euro pe care și le-au acordat singuri reprezentând 0, 57% din PIB / Din aceste sume s-au plătit doar jumătate până în prezent – surse / Ce a declarat Nicușor Dan despre magistrați

Articole2 Sep • 11.099 vizualizări
8 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.