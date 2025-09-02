VIDEO Bolojan: Pachetul privind administrația locală, finalizat la jumătatea lui septembrie / Reducere cu 10% a posturilor efectiv ocupate

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți, la Digi 24, că până la jumătatea lunii septembrie un grup de lucru format în cadrul Guvernului va analiza toate soluțiile pentru a finaliza pachetul privind reforma administrației locale, care va include o reducere de 10% a posturilor efectiv ocupate.

Șeful Guvernului a precizat că la consultările de la Cotroceni ale președintelui Nicușor Dan cu liderii partidelor din coaliție au fost discutate două subiecte: propunerile pentru care guvernul și-a asumat răspunderea și componenta de administrație, pe de o parte, și discuții legate de cooperarea și comunicarea din cadrul coaliției.

În paralel cu finalizarea pachetului privind reforma administrației, Guvernul va efectua un “calcul corect” al posturilor din administrație centrală, “unde și aici e loc de reduceri de personal” iar “lucrurile pot funcționa cu economii importante”, a precizat Bolojan.

“Dacă nu venim cu o soluție la pachetul pe administrație pachetul fiscal este incomplet. Este anormal să creștem impozitul pe proprietate și în loc ca acești bani să-i ducem în investiții (…) dacă nu reducem cheltuielile vom fi puși în situația să ducem o bună parte din bani în plata unor salariați”, a explicat el.

Întrebat despre acuzațiile Liei Olguța Vasilescu potrivit căreia analiza posturilor din administrație conține date eronate, Ilie Bolojan a răspuns: “Toate calculele au fost efectuate pe baza datelor prefecților în baza adreselor comunicate de primării. Admit că pot fi erori, dar acele erori nu se datorează guvernului, ci modului în care s-a făcut raportarea. Am dat dispoziție prefecților să verifice încă o dată datele”.

Potrivit unor surse politice consultate de G4Media, liderii coaliției au convenit să creeze un grup de lucru pe tema reformei în administrația locală, format din miniștrii Cseke Attila, Cătălin Predoiu, vicepremierul Marian Neacșu și Dan Reșitnec, secretar general adjunct al Guvernului. Ei ar urma să analizeze opțiunile și să propună soluții