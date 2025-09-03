Bolojan, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință / Nu angajează sub nicio formă România
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Europa FM, că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la festivitățile de Beijing, unde s-au fotografiat alături de Xi Jinping și Vladimir Putin, “nu angajează sub nicio formă România” deoarece este vorba de “două persoane fizice”.
“Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință” și “să se ducă la evenimente pe care le consideră frecventabil”, a răspuns el, întrebat de moderator cum comentează prezența lui Năstase și Dăncilă în China.
“Această imagina nu angajează sub nicio formă Români pentru că nu au o reprezentare într-o funcție publică”, a subliniat el.
Fostul premier PSD Adrian Năstase a precizat, într-o postare pe blogul său, că a participat la summitul de la Beijing – supranumit și “summitul dictatorilor”, unde a fost fotografiat alături de liderul chinez, Xi Jinping, dar și de Vladimir Putin, în calitate de “fost demnitar și, deci, de persoană particulară”. Detalii, aici.
“România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a declarat ministra de Externe Oana Țoiu, după ce foștii premieri ai României Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat la Beijing alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.
„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi dar probabil că invitația a fost bazata si pe rolul de fosti premieri şi indică o intenție de a arăta influența asupra României – dar Putin a reușit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut si nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susținerea democrațiilor și a vecinilor noștri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, se mai aratĂ în comunicatul transmis de MAE.
Reamintim că foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).
„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris Adrian Năstase, marți, pe blogul său.
De altfel, foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.
Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.
Doar un singur lider al UE a participat la eveniment – prim-ministrul slovac Robert Fico – în timp ce Bulgaria şi Ungaria au trimis reprezentanţi.
