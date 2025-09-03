Bolojan, despre vizita lui Năstase și Dăncilă în China: Două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință / Nu angajează sub nicio formă România

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, la Europa FM, că prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la festivitățile de Beijing, unde s-au fotografiat alături de Xi Jinping și Vladimir Putin, “nu angajează sub nicio formă România” deoarece este vorba de “două persoane fizice”.

“Eu cred că două persoane fizice, chiar dacă au fost demnitari, au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință” și “să se ducă la evenimente pe care le consideră frecventabil”, a răspuns el, întrebat de moderator cum comentează prezența lui Năstase și Dăncilă în China.

“Această imagina nu angajează sub nicio formă Români pentru că nu au o reprezentare într-o funcție publică”, a subliniat el.

Fostul premier PSD Adrian Năstase a precizat, într-o postare pe blogul său, că a participat la summitul de la Beijing – supranumit și “summitul dictatorilor”, unde a fost fotografiat alături de liderul chinez, Xi Jinping, dar și de Vladimir Putin, în calitate de “fost demnitar și, deci, de persoană particulară”. Detalii, aici.