Nicuşor Dan, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China: Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la parada din China, că sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Sunt două persoane fizice, în libertate, care nu au acţionat în numele statului român”, a spus Nicuşor Dan, la Cernavodă, întrebat despre prezenţa celor doi la evenimentul din China. Întrebat dacă afectează totuşi imaginea României prezenţa celor doi la acel eveniment, Nicuşor Dan a răspuns: ”Nu, sunt persoane fizice”.

Fostul premier PSD Adrian Năstase a precizat, într-o postare pe blogul său, că a participat la summitul de la Beijing – supranumit și “summitul dictatorilor”, unde a fost fotografiat alături de liderul chinez, Xi Jinping, dar și de Vladimir Putin, în calitate de “fost demnitar și, deci, de persoană particulară”.

Context

Foștii premieri PSD Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au fost prezenți la Beijing, la așa numitul „summit al dictatorilor”. Cei doi apar în imagini alături de lideri precum Vladimir Putin (Rusia), Kim Jong Un (Coreea de Nord) sau Xi Jinping (China).

„Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei impotriva Japoniei si a fascismului in al Doilea Razboi Mondial. Astazi, am fost invitat la sediul departamentului international al CC, al PCC, unde am avut o lunga discutie cu doamna ministru adjunct Sun Haiyan, in legatura cu teme sensibile de politica internationala, inclusiv despre razboiul din Ucraina si despre relatia dintre China, Rusia si India”, a scris Adrian Năstase, marți, pe blogul său.

De altfel, foștii premieri social-democrați nu și-au ascuns niciodată aprecierile pentru China comunistă, pe care o consideră o „țară prietenă”.

Liderul chinez Xi Jinping a găzduit miercuri cea mai mare paradă militară din istoria Chinei, pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Zeci de mii de militari au mărşăluit în formaţie prin istorica Piaţă Tiananmen din Beijing în ziua paradei, care marchează cea de-a 80-a aniversare a capitulării oficiale a Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial şi sfârşitul conflictului.