Berlinul vrea să consolideze capacităţile aeriene ofensive ale Ucrainei / Cere trei…

baza fetești, centru instruire piloți F-16, avioane F-16
Sursa foto: Inquam Photos / George Calin

Berlinul vrea să consolideze capacităţile aeriene ofensive ale Ucrainei / Cere trei condiţii prealabile pentru ca să participe la garanţii de securitate – participarea SUA, Rusia să angajeze negocieri şi aprobarea Bundestagului

Germania urmează să-şi prezinte joi propunerile concrete în vederea participării la garanţii de securitate ale Ucrainei, în vederea unei consolidări a apărării antiaeriene şi capacităţilor aeriene ofensivei ale Ucrainei, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Berlinul este ”pregătit să ofere” aceste garanţii de securitate, cu ”trei condiţii prelabile”, a declarat o sursă guvernamentală franceză înaintea unei reuniuni, la paris a Coaliţiei Voluntarilor.

Aceste condiţii sunt ”participarea Statelor Unite la garanţiile de securitate”, ”Rusia să angajeze negocieri” şi un ”consens în Guvernul (german) şi o aprobare a Bundestagului (Parlamentul german)”, precizează aceast sursă.

În vederea susţinerii apărării antiaeriene a Ucrainei, Berlinul vrea să contribuie la o creştere a numărului armamentului şi a eficienţei acestuia cu 20% pe an, potrivit unor dezvăluiri ale revistei Der Speiegel, confirmate AFP de aceeaşi sursă.

Berlinul vrea, de asemenea, să consolideze capacităţile aeriene ofensive ale Ucrainei, cu armament de precizie cu rază lungă de acţiune, şi anume rachete de croazieră, fabricate în Ucraina cu aport – fiannciar şi tehnologic – german.

