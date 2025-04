Bârfele cardinalilor care urmează să aleagă noul papă: se ascund în restaurantele din Roma, lichiorurile mignon din mini-bar, cântecul ”Imagine” și prețul vinului

La Caffè dei Papi din Via Vespasiano, între Muzeele Vaticanului și Piața Sfântul Petru, arhiepiscopul pensionat Anselmo Guido Pecorari, 79 de ani, din Mantova, s-a oprit pentru un sandviș și o bere după Sfânta Liturghie. Se destăinuie ziariștilor de la Corriere della Sera despre ce se întâmplă acum în elita Vaticanului.

„Astăzi mă simt ușor”, spune el, „dar aseară, împreună cu prietenul meu, cardinalul Mario Zenari, din Verona, nunțiu apostolic în Siria, am fost la restaurantul La Taverna, la intersecția dintre Via Candia și Via Tunisi, și am periat niște excelente anghinare în stil roman despre care nu vă spun nimic. Un fel de mâncare care îl înnebunește, el nu găsește anghinare în Siria…”.

Conclaviul este aproape și la Roma, cu fiecare zi care trece, sosesc cardinali din întreaga lume. Și ce fac, așteaptă conclavul?

„Eh, ce fac ei? – oftează arhiepiscopul Pecorari, prieten cu toți ”papabili” – Vorbesc, se cunosc, se miros și încet-încet încep să deseneze ”identikit-ul” celui care va fi următorul pontif după Francisc. Și vă asigur că e mai bine să faci asta discutând într-un restaurant decât în Santa Marta: afară, la masă, de fapt, se poate fi mai relaxat și mai ales departe de urechile indiscrete. Singura problemă este să termini cina înainte de ora 22.30, altfel trebuie să ceri permisiunea gărzilor elvețiene de la intrarea Petrian pentru a te întoarce.

La intrarea în Vatican, gărzile papale nu se supără. „Îi cunoaștem pe toți cardinalii”, spune un tânăr care poartă uniforma de gală caracteristică, albastră, roșie și galben închis. „Dacă întârzie, îi lăsăm să intre fără probleme”, explică el.

Santa Marta, unde a locuit și este decedat Papa Francisc, este reședința care îi va găzdui pe cardinalii electori în timpul Conclavului: „Este ca un hotel și de aceea trebuie să fii atent”, explică arhiepiscopul Pecorari.

„Nu vă pot spune numele pentru că este un bun prieten de-al meu, dar un cardinal străin care credea că totul este gratuit a invitat câțiva colegi în camera sa pentru a discuta după cină și atât de repede au terminat toate lichiorurile mignon din mini-bar. Abia apoi le-a găsit pe nota de plată și a fost dezamăgit”, destăinuie el.

Da, este nevoie de o băutură, recunoaște el. Sunt zile grele de traversat. Între durerea enormă pentru plecarea lui Francisc și tensiunea care apasă pe umerii cardinalilor electori pentru a alege un succesor.

”Toate zilele sunt la fel, cele din ajun: trebuie să mergi la Sala Paul al VI-lea de două ori pe zi pentru congregațiile generale, să participi la slujbele noveniale de la Sfântul Petru, să vizitezi bisericile de referință, să te întâlnești cu credincioșii. Așa că sunt și cei care încearcă să se relaxeze din când în când: cardinalul spaniol Santos Abril y Castelló, de exemplu, este un împătimit al tenisului și imediat ce poate joacă un meci. Numai că urăște să piardă”, dezvăluie prietenul său Pecorari.

„Așa că a inventat o stratagemă: când meciul merge prost, îi face cu mâna asistentului său din afara terenului, care după câteva secunde, în timp ce meciul este în desfășurare, îl întrerupe spunându-i că cineva îl caută urgent pe cardinal la telefon. Și setul este salvat…”, spune cu umor Pecorari.

Mauricio Jardin, un episcop brazilian din Mato Grosso, spune în schimb că distracția preferată a prietenului său, cardinalul Jaime Spengler, arhiepiscop de Porto Alegre, este cărțile: „Joacă cărți și cu mama mea Cecy”, adaugă episcopul. ”În Santa Marta va trebui să se mulțumească cu colegii săi”.

În aceste zile, îi puteți găsi, pe cardinali, la La Rustichella la colțul cu Via Emo sau la Marcantonio în Borgo Pio, preferat de beretele italiene pentru mitologica sa carbonara.

„Le-am recomandat însă, mai ales prietenilor mei englezi și americani, să și lase hainele roșii la colegiu și să-și pună inelul cardinalului în buzunar, pentru că proprietarii vor profita de ei și îi vor înțepa mai ales la vin”, spune Pecorari.

Într-adevăr, lucruri ciudate par să se întâmple atunci când cardinalii intră în localuri. Nu există doar mulțirea prețului vinului.

Zilele trecute, în Borgo Pio, doi dintre ei au intrat în istoricul Latteria Giuliani, voiau o înghețată, era multă lume și deodată unii clienți au îngenuncheat la propriu pentru binecuvântare: a fost puțină jenă, cei doi le-au făcut timid semn oamenilor să se ridice, dar crema și fisticul riscau serios să se topească.

Arhiepiscopul Ignazio Sanna, comisar papal al abației Farfa (Rieti), l-a însoțit zilele trecute pe prietenul său cardinalul coreean Lazarus You Heung-sik, printre altele dat printre favoriții papali de către adepții „Fantapapa”, să o viziteze. Sanna spune că camerele din Santa Marta sunt atribuite „prin tragere la sorți”, așa că nimeni nu protestează. În timp ce vorbim, însă, în Piazza della Città Leonina, apare un alt cardinal preferat, africanul Robert Sarah, care este din Guineea, dar locuiește la doi pași. Când își dă seama că întrebarea este dacă se simte în competiție cu coreeanul You, prietenul Sannei, cardinalul din Guineea închide ușa grea în urma sa și spune că trebuie să fugă să se pregătească pentru a merge să se roage în fața mormântului lui Francisc, la Santa Maria Maggiore, împreună cu ceilalți cardinali. Și asta este adevărat.

„Dar acum campania electorală a început. Pentru că Sfântul Duh inspiră, dar nu votează. Și deci va trebui găsită o înțelegere mai devreme sau mai târziu”, glumește Sanna, la fel de sard ca și cardinalul Angelo Becciu, pentru a cărui admitere în Conclav după scandalul din 2020 a lui Francisc se va decide – confirmă arhiepiscopul de Oristano – în zilele următoare printr-un vot al colegiului sacru.

Între timp, la Caffè dei Papi, monseniorul Pecorari, fost nunțiu în Rwanda, Uruguay (unde l-a cunoscut pe Bergoglio), Bulgaria și Macedonia, se ridică pentru că trebuie să prindă trenul spre Mantova: „Știți că Tagle zilele acestea este îngrozit?”, întreabă el.

Luis Antonio Gokim Tagle, cardinalul filipinez care este și el printre favoriți.

”E îngrozit pentru că acum câțiva ani a început să cânte într-un club ”Imagine” de John Lennon și videoclipul a devenit viral zilele acestea. Cred că va ieși puțin, aici, la Roma”, spune monseniorul Pecorari.