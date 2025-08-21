G4Media.ro
Un nou clip video postat de președintele Nicușor Dan de la Roșia Montană: A vizitat galeriile romane și s-a întâlnit cu tineri din programul Adoptă o Casă

21 Aug

Președintele Nicușor Dan a postat, joi seara, un nou clip video de la Roșia Montană.

„Am avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montană! Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic, care poate aduce milioane de turiști și oportunități de dezvoltare pentru comunitatea locală”, a scris președintele României pe Facebook.

În clipul postat, Nicușor Dan, alături de familie, vizitează galeriile romane și se întâlnește cu tineri din programul Adoptă o casă la Roșia Montană.

Președintele Nicușor Dan se află într-o campanie intensă de imagine începând din 9 august, când a participat la Festivalul Lupilor din Republica Moldova, alături de președinta Maia Sandu. Au urmat imediat participarea la slujba de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus de sărbătoarea Sfintei Maria și pelerinajul la fosta chilie a lui Arsenie Boca, îmbinate cu drumeții împreună cu partenera sa Mirabela Grădinaru și copiii lor, care au fost reflectate în clipuri distribuite pe conturile oficiale ale șefului statului de pe rețelele de socializare. Iar cel mai recent, Nicușor Dan împreună cu familia sa au fost surprinși când dansează la o nuntă în Tâncăbești.

