G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv / Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă / Atacul a avut loc când nu mai erau persoane în preajmă

Articole9 Aug 0 comentarii

Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva parent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori când nu mai erau persoane în preajmă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit procurorilor, vineri, în jurul orei 10.00, aflat în Cectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, bărbatul a înjunghiat în mod repetat persoana vătămată, o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuţit, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală şi toracică.

”Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au transmis procurorii.

Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanţă, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore. La data de 09.08.2025 judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Unsprezece menajere, arestate pentru avorturi ilegale în Hong Kong

Articole9 Aug • 518 vizualizări
0 comentarii

Un bărbat a fost arestat după ce şi-a aprins ţigara cu flacăra de la Monumentul Soldatului Necunoscut din Paris / Ministrul de interne francez: Un act revoltător şi josnic

Articole6 Aug • 390 vizualizări
1 comentariu

Trei persoane acuzate că au înşelat 16 firme cu peste 3,6 milioane de lei, folosindu-se de identităţi false şi de o societate-paravan, au fost arestate preventiv / 21 de percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe

Articole5 Aug • 615 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.