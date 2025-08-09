Bărbatul care a înjunghiat de mai multe ori o femeie în Sectorul 3, arestat preventiv / Victima a fost urmărită câteva minute pe stradă / Atacul a avut loc când nu mai erau persoane în preajmă

Bărbatul care a înjunghiat, vineri, de mai multe ori o femeie în Sectorul 3 al Capitalei a fost arestat preventiv. Procurorii afirmnă că nu a existat un motiva parent al atacului, dar au stabilit că victima a fost urmărită câteva minute pe stradă. Agresorul a înjunghiat-o de mai multe ori când nu mai erau persoane în preajmă, transmite News.ro.

”La data de 08.08.2025, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au pus în mişcare acţiunea penală faţă de un inculpat, un bărbat în vârstă de 28 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de tentativă de omor şi tulburare a ordinii şi liniştii publice”, a transmis, sâmbătă, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Potrivit procurorilor, vineri, în jurul orei 10.00, aflat în Cectorul 3, în mod spontan, fără un motiv aparent, bărbatul a înjunghiat în mod repetat persoana vătămată, o femeie în vârstă de 48 de ani, cu un cuţit, cauzându-i plăgi multiple în regiunile cervicală şi toracică.

”Agresiunea a avut loc după ce inculpatul a urmărit victima câteva minute pe stradă şi a atacat-o în momentul în care nu se mai aflau alte persoane în apropiere. Autorul a părăsit zona la scurt timp, fiind văzut de unii martori în timp ce se îndepărta. O trecătoare a observat victima căzută la sol şi, auzind strigătele acesteia, a apelat serviciul de urgenţă 112”, au transmis procurorii.

Victima a fost transportată la spital de către un echipaj de ambulanţă, pentru acordarea de îngrijiri medicale, starea sa fiind stabilă în prezent.

Inculpatul a fost reţinut pentru 24 de ore. La data de 09.08.2025 judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti a admis propunerea procurorilor şi a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.