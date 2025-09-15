Bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi cu „fluide corporale” / Ionuţ-Cristian Bold va fi audiat luni de o instanţă din Londra / Institutul „Elie Wiesel” anunță creșterea antisemitismului în România, pe fondul retoricii politicienilor AUR și a lui Călin Georgescu

Poliţia britanică a acuzat un bărbat de 37 de ani – cu nume aparent românesc – de distrugere criminală, motivată religios, după o serie de vandalizări „revoltătoare” comise asupra unor sinagogi şi clădiri evreieşti din nord-vestul Londrei, relatează Reuters, transmite News.ro.

Şapte sedii evreieşti au fost ţinta unor incidente separate în ultimele zece zile, a declarat poliţia, inclusiv patru sinagogi care au fost murdărite cu o „substanţă”, în timp ce un „lichid” a fost împrăştiat către o şcoală şi peste o maşină.

„Substanţa” şi „lichidul” erau fluide corporale, a relatat Sky News.

Poliţia a calificat aceste acte drept „revoltătoare şi îngrozitoare”.

Ionuț-Cristian Bold, născut în 26 august 1988), fără domiciliu stabil, ”a fost acuzat de următoarele infracțiuni: șase capete de acuzare de daune penale agravate legate de rasă sau religie, o acuzație de hărțuire fără violență, agravată de acțiuni legate de rasă sau religie, trei capete de acuzare pentru distrugerea sau deteriorarea proprietății și o acuzație de deținere a unui obiect cu intenția de a distruge sau deteriora bunuri”, precizează Poliția Metrolopitană.

Bărbatul a fost arestat preventiv pentru a se prezenta la Willesden Magistrates Court luni, 15 septembrie, la ora 10:00.

Superintendentul Zubin Writer, care conduce poliția locală în Barnet a declarat că ofițerii iau întotdeauna în serios acest

tip de acuzații. „Întotdeauna vom trata acuzațiile de această natură extrem de serios și aceste acuzații urmează unei investigații efectuate de o echipă de ofițeri locali. Continuăm să oferim sprijin rezidenților locali, inclusiv membrilor comunității evreiești„, a precizat el.

Se presupune că, între joi, 4 și joi, 11 septembrie 2025, pe mai multe clădiri din Golders Green, nord-vestul Londrei, inclusiv o sinagogă a fost împrăștiată o substanță.

Nivelul antisemitismului în Marea Britanie a crescut brusc în urma atacurilor din 7 octombrie 2023 ale Hamas asupra Israelului şi a războiului care a urmat în Gaza, iar ţara a suferit al doilea cel mai grav an din punct de vedere al antisemitismului în 2024, cu peste 3.500 de incidente înregistrate, a declarat în februarie organismul evreiesc care oferă consiliere comunităţilor în materie de securitate.

Un raport lansat în 2025 de către Institutul„Elie Wiesel” de monitorizare a antisemitismului anunță că în România, o treime dintre parlamentarii români sunt afiliați la partide politice care își asumă valori de

extremă dreapta.

Din perspectivă politică, perioada analizată consemnează amplificarea fără precedent a extremismului de dreapta: turul I al alegerilor prezidențiale (noiembrie 2024) a fost câștigat de un candidat independent extremist de dreapta, suveranist, prolegionar, pro Antonescu și pro Putin; o treime dintre parlamentari sunt, în urma alegerilor din toamna anului 2024, afiliați la partide politice care își asumă valori de extremă dreapta.

Din rândurile acestor partide (AUR, SOS și POT) există astăzi în Parlament figuri care au sistematic luări de poziție cu caracter antisemit sau fac apologia unor criminali de război sau figuri centrale ale fascismul românesc interbelic.

În intervalul analizat, s-au înmulțit acțiunile de vandalizare și inscripțiile grafice stradale cu simboluri și mesaje legionare, neo-naziste și antisemite. Astfel, două panouri memoriale din orașul Siret au fost vandalizate în preajma inaugurării Muzeului de Istorie Siret – Memorialul Holocaustului Evreilor din Bucovina.