AUR anunță că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe rețelele sociale la adresa lui George Simion, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra

Partidul extremist AUR a anunțat, luni, într-un comunicat de presă, că a depus plângere penală, după ce mai multe persoane ar fi lansat amenințări pe rețelele sociale la adresa liderului partidului, George Simion, după participarea acestuia la mitingul anti-imigrație de la Londra.

Anunțul AUR vine după ce Inspectoratul General al Poliției Române a precizat, luni, că, „pentru respectarea derulării procesului penal conform procedurii, în cazurile de amenințare, este necesar ca persoana vătămată să sesizeze organele abilitate”. Detalii aici.

Amintim că partidul extremist AUR a promovat constant un limbaj agresiv și gesturi violente.

Doar săptămâna trecută, senatorul AUR Andrei Dîrlău a avut un nou discurs rasist de la tribuna Senatului, la doar o zi după ce făcuse declarații cu tentă rasistă și conspiraționistă, iar Lavric Diana, o femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlament cu șase cuțite.

Comunicatul AUR:

Extrema stângă din România și-a dat din nou arama pe față. În urma participării președintelui AUR, George Simion, la Festivalul Libertății de Exprimare de la Londra (Free Speech Festival), cel mai mare eveniment dedicat libertății, drepturilor și suveranității organizat vreodată în capitala Marii Britanii, acesta a fost ținta unui val de amenințări odioase pe rețelele de socializare.

Cei care se pretind „apărători ai democrației” au ajuns să celebreze moartea. Au scris, fără pic de rușine, că George Simion ar trebui „să pățească la fel ca Charlie Kirk”, activistul american pro-libertate ucis cu sânge rece acum câteva zile. S-au găsit indivizi care au vorbit despre lunetiști, care au spus „unde n-ar da Dumnezeu” sau au cerut, pur și simplu, eliminarea fizică a unui lider politic ales de peste cinci milioane de români.

Acești indivizi care se bucură de asasinarea unui tânăr de 31 de ani, tată a doi copii, ar fi în extaz dacă George Simion ar avea aceeași soartă, dacă fiecare lider suveranist din Europa ar fi redus la tăcere, ca într-un plan de epurare politică în care vocile incomode sunt eliminate una câte una. Suntem în fața unui război spiritual: binele contra răului, libertatea contra tăcerii impuse prin frică.

AUR a depus plângere penală împotriva tuturor celor care au incitat la ură și violență. Nu vom accepta ca România să devină un spațiu unde libertatea de exprimare se plătește cu viața. Cerem autorităților să își facă datoria, să ancheteze aceste instigări criminale și să dea un semnal clar: în România anului 2025 nu se moare pentru idei politice. Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale.

În numele libertății, al democrației și al celor care cred în Dumnezeu și în suveranitatea poporului român, vom merge până la capăt. Pentru că nu există cale de mijloc între lumină și întuneric.