SURSE O femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, prinsă la intrarea în Parlament cu șase cuțite

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lavric Diana, o femeie din Republica Moldova care voia să participe la o activitate AUR, a fost prinsă la filtrul de securitate de la intrarea în Parlament cu șase cuțite, au declarat pentru G4Media surse oficiale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Femeia, în vârstă de 25 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”.

UPDATE AUR precizează, într-un comunicat de presă, că persoana în cauză nu este membru al partidului.

“Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor.

Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, potrivit comunicatului AUR.

În luna mai 2023, o altă femeie care apărea pe o listă cu colaboratorii partidului extremist AUR a fost prinsă miercuri la controlul obligatoriu de la intrarea în sediul Parlamentului cu patru gloanțe.

E vorba despre Elena Ariadna Cîrligeanu, membră AUR. Ea a declarat că gloanțele, care nu aveau încărcătură, erau suveniruri.

Partidul extremist AUR a promovat constant violența fizică și verbală.