Andrei Dîrlău (AUR), al doilea derapaj rasist în două zile de la tribuna Senatului: Europa se sinucide când invită zeci de milioane de negri, arabi, asiatici să o ocupe / O analiză publicată de revista Statului Major al Armatei Române arată că Rusia folosește activ tema imigrației pentru destabilizarea situației politice și sociale din statele membre UE

Senatorul Andrei Dîrlău de la partidul extremist AUR a a avut un nou discurs rasist miercuri de la tribuna Senatului, la doar o zi după ce făcuse declarații cu tentă rasistă și conspiraționistă. De remarcat că Dîrlău folosește constant tema migrației în UE, temă despre care o analiză publicată în revista ”Gândirea militară românească” arată că este lansată de Rusia cu scopul de a destabiliza UE.

”Europa se sinucide cultural, demografic, spiritual când invită zeci de milioane de negri, arabi, asiatici să o ocupe. Ei nu vin să se integreze, ei refuză asimilarea, nu vor fi niciodată asimilați. Mulți vin cu mentalitate de cuceritori, de ocupanți, vrând să convertească Europa la islam”, a spus Dîrlău miercuri de la tribuna Senatului.

Senatorul AUR a lansat un avertisment și pentru români, susținând, fără date, că ”Suntem stat de frontieră, nu doar rută de tranzit și țară gazdă pentru tot mai mulți asiatici. Puțini deocamdată, dar vor fi și la noi 2 milioane. Credeți că îi vom asimila? Vor crește tensiunile sociale cu risc de radicalizare și conflicte”.

Și vicepreședintele partidului extremist AUR Dan Tanasă utilizeazî constant discursul anti-imigranți. El le-a cerut românilor să refuze comanda dacă nu e livrată de un român, iar la puține zile în țară s-au înregistrat atacuri fizice asupra unor cetățeni străini.

Un articol recent publicat în revista ”Gândirea militară românească”, editată de Statul Major al Armatei Române, arată că tema migrației ilegale e folosită de Rusia pentru a destabiliza UE.

”Acțiunile autorităților de la Moscova de a instrumentaliza migrația ilegală pentru destabilizarea situației politice și sociale din statele membre ale UE sunt persistente, existând premise pentru continuarea acestora în perioada următoare, pe fondul înăspririi sancțiunilor economice dispuse la nivelul UE împotriva Federației Ruse”, arată o analiză publicată în septembrie de chestor de poliţie conf. univ. dr. Cătălin ANDRUȘ, directorul Colegiului Naţional de Afaceri Interne de la Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” și Colonel (r.) dr. Lucian IVAN, cadru didactic asociat la Colegiul Naţional de Afaceri Interne,

Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”.

”O temă predilectă utilizată de autoritățile de la Moscova este reprezentată de migranți și de refugiați, aceștia fiind descriși ca persoane care nu prezintă încredere și care doresc afectarea, la nivel societal,a stabilității politice și economice în statele unde aceștia locuiesc. Spre exemplu, în România s-a folosit narativul că, pentru copiii ucraineni care s-au refugiat pe fondul conflictului militar declanșat de Federația Rusă în Ucraina, alocațiile sunt mult mai mari decât cele ale copiilor români. De asemenea, tot în România au existat vectori de imagine autohtoni care au susținut că este necesar refuzul continuării sprijinului economic și militar către Ucraina, susținând idei pacifiste și non-combat”, au mai arătat cei doi specialiști.

Cei doi autori au scris că partidele de extremă dreapta au preluat narativele Rusiei legate de presupusa invazie migratorie.

”Un obiectiv principal al Federației Ruse constă în denigrarea instituțiilor europene responsabile cu gestionarea fenomenului migraționist, prin inducerea ideii că aceste instituții cheltuiesc sume foarte mari de bani pentru ajutorarea migranților, în loc ca aceste fonduri să vină în sprijinul populației defavorizate din statele membre ale UE. În acest fel, prin intermediul acestor campanii de dezinformare, care sunt bine coordonate prin proxy de către autoritățile de la Moscova, se induce ideea că migranții și refugiații sunt favorizați de politicile adoptate la Bruxelles, aceștia constituind o prioritate a instituțiilor UE în detrimentul cetățenilor din statele membre ale UE. Aceste narative sunt preluate inclusiv de anumite formațiuni de extremă dreapta sau stânga care preiau inclusiv narativele din cadrul campaniilor de dezinformare generate de Federația Rusă, scopul liderilor acestor partide politice extremiste fiind de a obține capital electoral suplimentar din rândul populației nemulțumite de condițiile de viață”.

G4Media a scris în repetate rânduri despre faptul că partidul extremist AUR preia narative ale propagandei ruse.

Cum promovează George Simion ideile utilizate de propaganda rusă. Liderul partidului extremist AUR, noi afirmații controversate despre Ucraina și Moldova