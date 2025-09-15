Poliția Română: În cazurile de amenințare, pentru derularea procesului penal este necesar ca persoana vătămată să depună plângere

Inspectoratul General al Poliției Române a precizat, luni, că, „pentru respectarea derulării procesului penal conform procedurii, în cazurile de amenințare, este necesar ca persoana vătămată să sesizeze organele abilitate”.

Precizările Poliției vin după ce, într-un comentariu pe Facebook, o persoană a spus despre liderul AUR, George Simion, că ar putea avea soarta lui Charlie Kirk.

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a participat sâmbătă la Londra la marșul „Unite the Kingdom” pentru „libertatea de exprimare”, la care au luat parte peste 100.000 de persoane. „Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare, pentru prietenia dintre națiuni – azi la Londra!”, a scris George Simion pe pagina sa de Facebook, potrivit Mediafax.

Comunicatul integral al Poliției:

În legătură cu informațiile apărute în spațiul public, referitoare la amenințări cu moartea adresate pe rețelele sociale unui om politic, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliție Române este abilitat să facă următoarele precizări:

Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt garantate, conform Constituției României.

Această libertate nu poate fi folosită ca pretext pentru încălcarea legii.

Amenințările, indiferent cui se adresează, reprezintă fapte grave, care sunt sancționate conform legii penale.

Poliția Română își desfășoară activitatea pentru protejarea cetățenilor și comunități conform prevederilor legale.

Potrivit Codului penal, „Fapta de a amenința o persoană cu săvârșirea unei infracțiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi producă o stare de temere, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăși sancțiunea prevăzută de lege pentru infracțiunea care a format obiectul amenințării. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”

Conform Codului de procedură penală, „Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: (…) lipsește plângerea prealabilă, autorizarea sau sesizarea organului competent ori o altă condiție prevăzută de lege, necesară pentru punerea în mișcare a acțiunii penale.”

Astfel, pentru respectarea derulării procesului penal conform procedurii, în cazurile de amenințare, este necesar ca persoana vătămată să sesizeze organele abilitate.