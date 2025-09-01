Atacurile ruse cu drone s-au redus cu o treime în august, însă rămân sângeroase (analiză AFP)

Atacurile ruse asupra Ucrainei cu drone cu rază de acţiune lungă s-au redus cu o treime în august în raport cu luna iulie, potrivit unei analize a agenției de știri AFP realizată luni, pe fondul unor intense eforturi diplomatice pentru a pune capăt invaziei ruse, dar care rămân fără rezultat, transmite Agerpres.

Această diminuare are loc la aproape trei luni de la intensificarea atacurilor aeriene ruse şi coincide cu întrevederea dintre Donald Trump şi omologul rus Vladimir Putin în Alaska, apoi cu cea dintre preşedintele american şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski la Washington.

Chiar dacă aceste întrevederi au generat speranţă cu privire la avansarea negocierilor de pace, acest dosar nu a progresat deloc de atunci.

Potrivit analizei realizate de AFP pe baza rapoartelor forţelor aeriene ucrainene, Rusia a tras în total 4.132 de drone în timpul atacurilor sale nocturne asupra Ucrainei în luna august, o scădere de 34% în raport cu luna iulie.

În pofida aceste diminuări, bombardamentele ruse rămân unele sângeroase, cauzând numeroase victime în rândul civililor.

Aceste rapoarte militare rămân cu toate acestea „indicative” şi cel mai adesea nu includ atacurile nocturne, au precizat pentru AFP forţele aeriene, potrivit cărora numărul total de drone cu rază de acţiune lungă utilizate de armata rusă este fără îndoială un pic mai mare.

În iulie, Moscova a tras 6.297 de drone cu rază de acţiune lungă şi 198 de rachete asupra ţării vecine, potrivit aceloraşi rapoarte, un record de la declanşarea invaziei ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022.

Capitala ucraineană Kiev a fost vizată pe 28 august de unul dintre atacurile cele mai devastatoare cu drone şi rachete, atacuri care au ucis 25 de oameni, inclusiv mai mulţi copii, în principal locuitori ai aceluiaşi bloc de apartamente.

Duminică, au avut loc funeraliile unei femei de 24 de ani şi a fiicei sale de doi ani, ucise în acest atac.

Atacurile ruse cu drone şi rachete contra oraşelor ucrainene au cauzat în iunie un număr record de civili ucişi sau răniţi în ultimii trei ani, a anunţat ONU.

Aceste lovituri nocturne sunt aproape zilnice de la începutul războiului, cel mai sângeros conflict din Europa după Al Doilea Război Mondial.

În afară de drone Gueran, bazate de drona Shahed iraniană şi pe care Moscova le produce în serie, Rusia a tras de asemenea 156 de rachete asupra Ucrainei în august. Ceea ce face ca această lună să fie a treia cea mai intensă în acest domeniu după ianuarie.

Apărarea aeriană ucraineană, confruntată cu atacuri tot mai sofisticate, a doborât 83% dintre dronele şi rachetele ruse în august, în raport cu 88% în iulie, potrivit analizei AFP.

Această reducere a numărului de atacuri cu drone în august este marcantă mai ales în prima jumătate a lunii, ceea ce coincide cu întrevederea dintre Donald Trump şi Vladimir Putin în Alaska, întrevedere care s-a încheiat fără vreun progres notabil în vederea încheierii conflictului.

În a doua jumătate a lunii, Rusia a întreprins atacuri aeriene de anvergură contra Ucrainei, atacuri care au implicat sute de drone şi de rachete.