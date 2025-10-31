Europarlamentarul Siegfried Mureșan, critici dure la Sorin Grindeanu după atacurile la premierul Bolojan: ”Liviu Dragnea ar fi mândru de colaborarea lui Sorin Grindeanu cu AUR”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a lansat vineri critici dure la liderul interimar PSD Sorin Grindeanu după ce acesta l-a atacat constant pe premierul liberal Ilie Bolojan și după ce PSD s-a aliat cu AUR în Parlament pentru a-l forța pe primul ministru să dea explicații despre decizia SUA de a-și retrage parțial trupele din România.

”Liviu Dragnea ar fi mândru de colaborarea lui Sorin Grindeanu cu AUR” Cu cât Sorin Grindeanu acționează mai mult alături de AUR și mai puțin alături de Guvernul Bolojan, cu atât apropie mai mult PSD de epoca Dragnea”, a declarat Mureșan într-un comunicat.

”După ce au lipsit ieri de la ceremonia de învestire a viceprim-ministrului Oana Gheorghiu, Sorin Grindeanu și PSD au dat mâna în Parlament cu AUR pentru a-i cere socoteală premierului Bolojan. Toate acestea în condițiile în care PSD face încă parte din Guvern”, a mai spus europarlamentarul liberal.

Mureșan a mai declarat că atacurile lui Grindeanu la Bolojan fac parte dintr-o strategie politică.

”Să nu uităm: actuala coaliție de guvernare a fost creată tocmai pentru a asigura o majoritate proeuropeană, dispusă să implementeze reformele așteptate de cetățeni și să combată atacurile antieuropene și proruse ale partidelor de opoziție, în frunte cu AUR. Nu este prima dată când PSD atacă propriul guvern. De câteva luni, Sorin Grindeanu și PSD par mai degrabă în opoziție decât la guvernare”, potrivit acestuia.

”Atitudinea lui Grindeanu aduce din ce în ce mai mult aminte de epoca Dragnea, în care PSD promova o politică antireforme și antieuropeană. Sorin Grindeanu trebuie să decidă: susține guvernul proeuropean condus de Ilie Bolojan sau se poziționează alături de opoziția antieuropeană? Conduce un partid proeuropean sau un partid antieuropean?”, a mai spus Mureșan.