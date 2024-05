Atac masiv cu drone asupra Novorossiisk, Tuapse și Sevastopol. Ce se cunoaște până acum

În noaptea de vineri spre sâmbătă spre sâmbătă, trei regiuni din Rusia și Crimeea anexată au fost atacate de peste 100 de drone, potrivit unui mesaj al Ministerului rus al Apărării, citat de BBC.

Potrivit comunicatului, 51 de drone kamikaze au fost distruse sau interceptate deasupra teritoriului Crimeei, 44 de drone deasupra regiunii Krasnodar, alte șase drone au fost doborâte sau interceptate în regiunea Belgorod și una deasupra orașului Kursk, susține departamentul militar.

În teritoriul Krasnodar, Novorossiisk și Tuapse au fost atacate. Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a declarat în cursul nopții că, în timpul atacului asupra Novorossiisk, peste 10 drone au fost suprimate și „au apărut incendii locale”.

Canalul Telegram „Atenție, știri” susține că peste 30 de explozii au fost auzite în timpul atacului masiv asupra orașului. „De la ora trei dimineața am auzit împușcături și explozii. La ora patru dimineața a fost pornită sirena de raid aerian”, a declarat un locuitor pentru acest canal. „Încă se aud împușcături și explozii și este cinci dimineața”.

Alerta de raid aerian din Novorossiisk a fost anulat abia după ora 7:00. Locuitorilor orașului li s-a cerut să nu iasă din case „nici la școală, nici la serviciu”.

Autoritățile nu au precizat care a fost scopul atacului din Novorossiisk. Canalul de telegrame Astra susține că, după explozii, portul a fost scos deconectat de la energia electrică.

Într-un alt oraș de la Marea Neagră, în regiunea Krasnodar, dronele au atacat rafinăria de petrol Tuapse, care a fost ținta mai multor atacuri cu drone, precum și alte instalații de rafinare a petrolului din Rusia. Martorii oculari au filmat o înregistrare video cu prăbușirea unei drone și un incendiu pe teritoriul uzinei.

