Ciolacu anunță că România nu a intrat în recesiune: Programul Anghel Saligny trebuie să continue / ”Doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri” / El e e premierul care a provocat deficitul bugetar record de 9,3% din PIB

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă, joi, că cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine şi nu s-a intrat în recesiune. Ciolacu consideră că este nevoie de continuarea investiţiilor, inclusiv cele prim Programul Anghel Saligny, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Astăzi, Institutul Naţional de Statistică a confirmat că România rămâne pe plus. Cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine, rămânând pe o traiectorie de creştere economică. România nu a intrat în recesiune şi asta este o veste foarte bună pentru economie”, a scris, joi, pe Facebook, fostil premier Marcel Ciolacu.

Potrivit acestuia, în context, conform datelor Eurostat, 10 ţări din UE27 au avut scădere economică anuală în ultimii doi ani – Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Finlanda, Suedia, Ungaria, Malta, Estonia sau Letonia.

”De la aderarea la Uniunea Europeană, România a avut cea mai ridicată viteză de convergenţă faţă de media UE27, ajungând din urmă Polonia, fiind peste Ungaria, Slovacia, Croaţia, Grecia, Letonia şi Bulgaria. În anul 2024, România a ajuns la 78% din media UE, în ceea ce priveşte convergenţa reală – PIB pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare. Am reuşit asta mergând pe un model bazat pe investiţii publice masive (din buget si fonduri europene) şi crearea de locuri de muncă”, a mai transmis fostul premier.

Potrivit acestuia, s-au făcut ”cele mai mari investiţii publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro”.

”În această perioadă, s-au realizat cele mai mari investiţii în autostrăzi şi drumuri rapide, în infrastructura de educaţie şi sănătate şi în lucrări de infrastructură locală. Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiţii. Investiţiile în infrastructura mare, dar şi cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue, pentru a crea efecte de multiplicare şi a mări potenţialul economiei româneşti”, a mai transmis Ciolacu.

Acesta susţine că, ”doar prin măsuri de austeritate oarbă, nu ajungem nicăieri”.

În trimestrul 2 al acestui an, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut a crescut cu 1,2%, arată estimările ”semnal”, publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (INS). De asmenea, economia ţării a înregistrat o creştere de 0,3 % în trimestrul 2, faţă de acelaşi trimestru din anul 2024 pe seria brută şi de 2,1% pe seria ajustată sezonier.

CONTEXT:

Guvernul Ciolacu 2 a asigurat prin Legea bugetului 2025 fonduri insuficiente de funcționare pentru mai multe ministere și instituții, după cum au declarat în exclusivitate pentru G4Media mai mulți oficiali guvernamentali.

Ministerul Apărării, Ministerul Educației, Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Agenția Națională pentru Sport sunt doar câteva exemple de instituții cărora guvernul PSD-PNL-UDMR condus de Marcel Ciolacu le-a asigurat bugetul pentru doar câteva luni.

Motivul alocărilor insuficiente e scăderea artificială, doar în scripte, a deficitului bugetar asumat de guvernul Ciolacu 2 la 7% din PIB.

Prin aceste bugete insuficiente, Guvernul Ciolacu 2 a încercat să ascundă realitatea: deficitul bugetar real pe 2025 urma să fie mult mai mare, de aproape 10% din PIB, fără măsurile dure de reformă asumate de viitorul executiv.