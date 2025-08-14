Înaintea summitului din Alaska, Trump a început să se întrebe ce s-a schimbat la Vladimir Putin (CNN)

Președintele Donald Trump s-a lăudat adesea cu relația sa caldă cu Vladimir Putin din Rusia. Dar în lunile premergătoare primei întâlniri a liderilor din ultimii șase ani, Trump a început să-i întrebe pe europeni și pe consilierii de la Casa Albă ce s-a schimbat la omologul său, scrie CNN.

Această serie de întrebări, descrisă de trei persoane familiarizate cu subiectul, vorbește despre frustrarea crescândă a lui Trump față de Putin, înainte de summitul lor de vineri din Alaska, pentru a discuta despre încetarea invaziei de ani de zile a Rusiei în Ucraina. Trump a promis să negocieze rapid un acord de pace chiar înainte de a prelua funcția. Nu numai că Putin a rezistat propunerilor de încetare a focului, dar Rusia și-a intensificat atacurile asupra Ucrainei în acest an.

Deși au existat unele indicii conform cărora obiectivele pe termen scurt ale lui Putin în Ucraina s-ar fi putut schimba – ceea ce susține optimismul Casei Albe că se poate ajunge la un acord – opinia predominantă a comunității de informații americane este mult mai sceptică.

Putin își menține aceleași obiective teritoriale maximaliste ca pe tot parcursul războiului și ar folosi probabil o încetare a focului pentru a-și reface forțele și, eventual, chiar pentru a ataca din nou Kievul, au declarat mai multe persoane familiarizate cu rapoartele recente ale serviciilor de informații americane privind Rusia. Și, în ciuda apelurilor europene pentru garanții de securitate pentru Ucraina, Putin dorește în continuare să se asigure că Ucraina nu va adera niciodată la NATO și că forțele străine de menținere a păcii nu vor intra pe teritoriul ucrainean, au spus persoanele respective.

„Putin crede că este învingător, așa că nu are niciun motiv să cedeze”, a declarat o persoană familiarizată cu recentele evaluări ale serviciilor de informații americane, care, la fel ca alte persoane din acest articol, a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a discuta chestiuni sensibile. „Gândirea sa este că ar putea la fel de bine să pună mâna pe victoriile pe care le are acum, inclusiv pe teritoriul ucrainean pe care l-a cucerit deja cu forța, și apoi să facă o altă cursă pentru a cuceri mai mult mai târziu”, a spus persoana respectivă.

Dorința lui Trump de a-l înțelege mai bine pe Putin vine pe fondul îngrijorării ucrainenilor și europenilor că Casa Albă este manipulată de Kremlin, oferindu-i lui Putin o victorie pe scena globală prin faptul că a fost de acord să se întâlnească cu el pe teritoriul american și fără ca președintele ucrainean Volodimir Zelenski să fie prezent.

„Rusia se oferă să oprească războiul dacă obține tot ceea ce și-a dorit dintotdeauna, inclusiv cele mai maximaliste cereri ale sale”, a declarat un oficial european pentru CNN.

Totuși, unii europeni cred, de asemenea, că Trump ar putea avea o capacitate unică de a încheia o înțelegere și sunt încurajați de schimbarea politicii sale privind războiul în ultimele luni.

Trump a avertizat miercuri că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă va stabili că Putin încă nu este serios în ceea ce privește încheierea războiului cu Ucraina. Trump nu a precizat care ar putea fi aceste consecințe, dar a amenințat anterior Moscova cu sancțiuni economice mai dure sau tarife vamale.

Serviciile secrete ale lui Putin rămân o „țintă dificilă”

Discernerea intențiilor lui Putin a fost o sarcină dificilă din punct de vedere istoric. Fost ofițer în KGB, principalul serviciu de securitate al Uniunii Sovietice, Putin păstrează un cerc extrem de restrâns de confidenți și nu este clar pe cine ascultă în orice moment, potrivit unei persoane familiarizate cu rapoartele recente ale serviciilor de informații americane.

Deceniile petrecute încercând să îl decodifice pe Putin au oferit SUA o cunoaștere instituțională extraordinară a omului. Cu toate acestea, agențiile de spionaj americane au o imagine extrem de slabă a procesului său decizional de zi cu zi, au declarat mai mulți oficiali pentru CNN. Kremlinul rămâne ceea ce oficialii serviciilor secrete numesc o „țintă dificilă” – incredibil de greu de penetrat prin spionajul tradițional.

Dar, uneori, SUA au reușit să obțină informații despre planurile lui Putin, cum ar fi decizia sa de a invada Ucraina în 2022. Alte servicii de informații străine au pus la acea vreme la îndoială avertismentele americane potrivit cărora liderul rus era pe punctul de a declanșa un război.

Trump și-a exprimat în trecut scepticismul față de comunitatea de informații a SUA, în special față de evaluările acesteia referitoare la Rusia, și nu este clar cât de mult se va baza pe rapoartele serviciilor de informații în perspectiva summitului de vineri. Un oficial american familiarizat cu analizele recente ale serviciilor de informații s-a întrebat dacă informatorii lui Trump au prezentat adevărurile dure ale situației, inclusiv opinia larg răspândită că Putin crede că este în interesul său să continue războiul.

Trump rămâne încrezător că îl poate evalua personal și rapid pe Putin, spunând marți că va ști după „probabil primele două minute” ale întâlnirii lor dacă se poate ajunge la un acord pentru a pune capăt războiului.

„M-am înțeles foarte bine cu președintele Putin”, a spus Trump despre primul său mandat.

Dar în timp ce Trump s-a întrebat dacă Putin s-a schimbat, alții au observat o evoluție la Trump în ceea ce privește gândirea sa despre rus.

„Aliații europeni spun că cel care s-a schimbat este Trump, atât în ceea ce privește nivelul său de confort în funcția sa, cât și în ceea ce privește înțelegerea sa despre cine este Putin”, a declarat un oficial american, adăugând că Trump a continuat să își modifice gândirea cu privire la Rusia de când a preluat funcția la începutul acestui an.

„Abordarea sa la începutul lunii ianuarie a fost naivă … Acum europenii spun că în sfârșit a înțeles că Putin este un lider criminal”, a declarat oficialul american.

„Furia lui era palpabilă”

Furia crescândă a lui Trump față de Putin a început la începutul acestei veri, în timp ce trimisul special Steve Witkoff, principalul interlocutor al lui Trump cu Rusia, își exprima și el frustrarea față de Kremlin, a declarat o persoană familiarizată cu această chestiune.

Trump a început, de asemenea, să folosească frecvent cuvinte foarte dure atunci când vorbea despre Putin în întâlniri private, au declarat persoane care au participat la aceste întâlniri. Era clar că perspectiva lui Trump se schimba, au spus aceștia.

„Furia sa era palpabilă”, a declarat o persoană la curent cu o întâlnire privată între Trump și un lider european.

Există unele semnale că obiectivele pe termen scurt ale lui Putin s-ar putea să se fi schimbat, cu o deschidere către obținerea de câștiguri teritoriale în Ucraina și, de asemenea, consolidarea acordurilor economice pentru Rusia, a declarat o sursă familiarizată cu informațiile. Dar este puțin probabil ca Putin să adopte această poziție încă de la începutul oricărei negocieri.

În ultimele săptămâni ale administrației Biden, oficiali ai serviciilor de informații americane i-au avertizat pe actualii consilieri seniori ai lui Trump că controlul Ucrainei rămâne principala prioritate a lui Putin, alături de supraviețuirea propriului său regim, potrivit unei persoane familiarizate cu aceste conversații. Oficialii au avertizat, de asemenea, că președintele rus este dornic să exploateze orice grabă percepută în negocieri, a adăugat persoana.

Putin a pariat tot pe Ucraina și nu a dat niciun semn că va ceda, indiferent de costuri, au declarat oficialii din serviciile de informații consilierilor lui Trump, potrivit persoanei familiare cu discuțiile.

Deși analiștii au afirmat că ambițiile imperiale ale lui Putin în ceea ce privește Ucraina erau stabilite de mult timp, consilierii lui Trump i-au spus președintelui că pandemia de coronavirus este cel puțin parțial responsabilă pentru orice schimbare a lui Putin de la ultima sa întâlnire cu Trump în 2019, potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune.

Discuția despre posibila schimbare a lui Putin a venit în timp ce Trump era perplex cu privire la motivul pentru care nu a reușit să îl convingă pe Putin să accepte să pună capăt războiului din Ucraina.

„Mulți din jurul lui Trump încearcă acum să îi dea ideea că Putin s-a schimbat, astfel încât să aibă un motiv să spună că nu s-a înșelat în impresia sa inițială de la preluarea funcției că Putin este un om bun”, a declarat o persoană familiarizată cu acest subiect.

Un oficial de la Casa Albă a declarat că Trump este „eficient în politica externă datorită capacității sale de a privi pe oricine în ochi, prieten sau dușman, pentru a face afaceri mai bune pentru țara noastră sau pentru a aduce pacea în conflictele din întreaga lume”.

Izolarea pandemică a lui Putin

Înaintea invaziei rusești din Ucraina în 2022, unii oficiali ai serviciilor secrete americane au crezut că Putin devenea mai paranoic – probabil din cauza izolării prelungite din timpul pandemiei.

În timpul pandemiei, Putin a părăsit rareori reședința sa din afara Moscovei. Aparițiile sale publice au fost limitate în mare parte la întâlniri televizate prin videoconferință cu oficiali ai cabinetului rus. Toți cei cu care Putin s-a întâlnit în persoană au trebuit să stea în carantină timp de două săptămâni, inclusiv veteranii celui de-al Doilea Război Mondial care au împărțit scena în aer liber cu Putin în Piața Roșie în timpul unei parade militare.

Precauțiile extreme luate pentru a proteja sănătatea liderului – Putin avea 68 de ani în primul an al pandemiei – i-au restrâns în cele din urmă cercul social. Tehnocrații ruși care ar fi fost împotriva războiului au avut mai puține contacte cu Putin decât adepții liniei dure, au declarat analiștii ruși.

Un raport al serviciilor de informații americane, difuzat la mai mult de o duzină de agenții la începutul anului 2022, cita o sursă care transmitea că comportamentul lui Putin a devenit „extrem de îngrijorător și imprevizibil”, a relatat CNN la acea vreme.

Astăzi, Putin nu mai este cu siguranță la fel de izolat ca în timpul pandemiei, dar rămâne dificil de descifrat chiar și pentru țările cele mai apropiate de Kremlin.

Evaluările serviciilor de informații ucrainene cu privire la Putin în ultimii ani au fost mai îndrăznețe – uneori de necrezut – decât cele ale omologilor lor americani și europeni. Generalul-locotenent Kirilo Budanov a afirmat că Putin are mai multe dubluri care apar adesea în public în locul președintelui real. Budanov s-a întrebat, de asemenea, dacă „adevăratul Putin” este încă în viață.

Putin crede că trebuie să câștige

Pe măsură ce războiul a intrat în al patrulea an, determinarea lui Putin de a cuceri Ucraina nu a făcut decât să se intensifice – făcând din el un interlocutor cu care este și mai dificil să se ajungă la un acord decât în trecut, au declarat oficiali și experți americani.

„Acum crede că, dacă Rusia nu câștigă acest război, el nu va mai fi în funcție”, a declarat Angela Stent, fost ofițer național de informații pentru Rusia în cadrul Departamentului de Stat și expert principal în Rusia post-sovietică. „Așadar, a avut loc o schimbare în modul în care vede Occidentul și în determinarea sa de a riposta, dar cred că convingerile fundamentale probabil nu s-au schimbat.”

Această determinare a făcut ca europenii să fie din ce în ce mai îngrijorați că Trump ar putea fi atras într-un acord care să recompenseze Rusia pentru invazie.

Zelenski a avertizat săptămâna aceasta că Putin va încerca să îl înșele pe Trump atunci când se vor întâlni. Președintele ucrainean a declarat luni că agențiile sale de informații au raportat că Putin „cu siguranță nu se pregătește pentru o încetare a focului sau un sfârșit al războiului”.

„Putin este determinat doar să prezinte o întâlnire cu America drept victoria sa personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte, aplicând aceleași presiuni asupra Ucrainei ca înainte”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

Săptămâna trecută, Witkoff i-a lăsat pe aliații europeni „confuzi și neliniștiți” după ce europenii au fost informați că a discutat despre controlul Rusiei asupra teritoriilor ucrainene în schimbul unei încetări a focului, a declarat un diplomat european.

Dar Trump a părut să fie de acord, în cadrul unei convorbiri cu europenii înainte de summitul cu Putin, că negocierea teritoriului ucrainean nu este pentru el – este pentru Zelenski, au declarat diplomații europeni. Cu toate acestea, analiștii au declarat că accentul pus de oficialii administrației Trump pe schimbul teritorial indică faptul că aceștia ar putea încă să rateze obiectivele mai mari ale lui Putin.

„Putin este mult mai ideologic astăzi decât a fost în primii săi ani”, a declarat Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia. „El nu este un lider tranzacțional, așa cum mulți din Occident au presupus adesea în trecut, ci este mai motivat de idei imperiale”.

„Este greu de negociat cu o persoană cu această mentalitate”, a adăugat McFaul.