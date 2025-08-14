G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Moda și reglementările amânate: între sustenabilitate și lobby corporatist

mediu, poluare, ministerul mediului
Sursa foto: Pixabay

Moda și reglementările amânate: între sustenabilitate și lobby corporatist

Fashion14 Aug 0 comentarii

În urmă cu un an, multe companii de modă se pregăteau pentru o nouă eră reglementată, în care ar fi trebuit să elimine defrișările și munca forțată din lanțurile de aprovizionare, să reducă emisiile de carbon și să producă articole gândite sustenabil încă din faza de design. În Uniunea Europeană, însă, aceste reglementări au fost amânate sau diluate în ultimele zece luni, pe fondul contestării priorităților ESG și al virajului politic spre dreapta. În prezent, nu este clar dacă și când aceste norme vor intra pe deplin în vigoare, relatează Financial Times. 

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Știu branduri mari care erau gata să facă pași concreți în producție și lanțuri de aprovizionare. Acum, multe spun că pot pune totul „pe pauză””, explică Oliver Scutt, director juridic la Bates Wells. Amânarea legislației a avut un impact semnificativ, permițând companiilor să își reducă eforturile de conformare.

Inițial, directivele europene vizau o schimbare de paradigmă:

  • Directiva privind diligența corporativă în materie de sustenabilitate (CSDDD) – obliga marile companii să respecte criterii de mediu și drepturile omului de-a lungul întregului lanț de producție.

  • Regulamentul privind produsele fără defrișări (EUDR) – responsabiliza moda pentru contribuția la defrișări, inclusiv în producția de piele, vâscoză și ambalaje.

  • Directiva Green Claims – urmărea să limiteze fenomenul de „greenwashing”.

Toate acestea urmau să intre în vigoare între 2024 și 2026, dar termenele au fost amânate, iar cerințele reduse. Cel mai notabil, CSDDD impune acum verificări doar pentru furnizorii direcți (nivel 1), nu pentru întreaga rețea. Astfel, marile companii nu mai sunt obligate să răspundă pentru impactul materiilor prime (nivelurile 3 și 4), acolo unde se produce cea mai mare parte din poluare și abuzuri asupra muncii.

„Știm că majoritatea cazurilor de muncă forțată și tratamente abuzive apar mult mai jos pe lanțul de aprovizionare, exact unde transparența este mai redusă”, subliniază Robin Bishop de la Impactt.

Deși Comisia Europeană susține că „simplificările” nu reduc ambiția legislației, criticii spun că modificările răspund în mare parte lobby-ului corporatist. Analiza ONG-ului Reclaim Finance arată că fiecare măsură din pachetul „Omnibus” corespunde, cel puțin parțial, cererilor industriei.

Regulamentele au fost slăbite și în alte zone:

  • Mecanismul de ajustare la frontieră pentru carbon a fost relaxat, scăzând numărul companiilor vizate.

  • EUDR a fost amânat și ajustat astfel încât să protejeze și țările dezvoltate cu industrii forestiere mari (precum Finlanda sau Canada).

  • Directiva Green Claims riscă să fie retrasă, în lipsa unor excepții pentru microîntreprinderi.

Pentru actori precum Canopy, ONG specializat în protejarea pădurilor, aceste schimbări reprezintă un „cadou” pentru companiile care nu intenționau să respecte legislația.

În paralel, unele branduri de lux europene, printre care Loro Piana, Dior și Armani, au fost criticate pentru condiții de tip sweatshop în lanțurile de producție.

Experții atrag atenția că, indiferent de amânări, sustenabilitatea devine o chestiune de reziliență, nu doar de conformare. „Companiile au nevoie de lanțuri de aprovizionare stabile dacă vor să își protejeze afacerile pe termen lung. Fie că vorbim acum sau peste patru ani, arhitectura acestor legi există și, într-o formă sau alta, ele vor intra în vigoare”, spune Nicole Rycroft, director executiv al Canopy.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Noi formate de retail în beauty: de la lichidări de stocuri premium la experiențe multisenzoriale

Fashion14 Aug
0 comentarii

Eliminarea a două zile libere în Franța: ce impact ar putea avea asupra comerțului de modă

Fashion13 Aug • 597 vizualizări
0 comentarii

Consumatorii britanici au cheltuit mai mult pe haine în iulie, pe fondul temperaturilor ridicate, arată datele

Fashion12 Aug • 177 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.