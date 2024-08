Atac cu cuţitul lângă Tel Aviv, soldat cu un mort şi trei răniţi

Un atacator palestinian a înjunghiat şi ucis duminică o femeie şi a rănit alţi trei oameni în centrul Israelului, lângă Tel Aviv, fiind împuşcat de poliţişti, au anunţat autorităţile israeliene, informează agenția Reuters, citată de Agerpres.

Atacul a avut loc la primele ore ale dimineţii în oraşul Holon, lângă Tel Aviv, lângă o benzinărie şi un parc, potrivit serviciului de ambulanţă al Israelului.

O femeie de 66 de ani a fost ucisă şi doi cetăţeni în vârstă au fost grav răniţi şi transportaţi la spital. Un alt bărbat, mai tânăr, a fost deopotrivă rănit, a anunţat serviciul de ambulanţă.

„Forţe importante de poliţie sunt prezente la locul atacului şi realizează căutări exhaustive cu un elicopter şi cu resurse suplimentare”, a transmis poliţia într-o declaraţie.

Atacatorul a fost împuşcat şi „neutralizat”, potrivit sursei citate.

HOLON, ISRAEL – UPDATE: 5 people have been injured in the stabbing attack, with multiple scenes reported. According to ZAKA, one person is critically wounded, two are seriously injured, and two others are lightly injured. The terrorist has been neutralized. pic.twitter.com/FMEMY7xnIA

— Belaaz News (@TheBelaaz) August 4, 2024