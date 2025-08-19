Marius Lulea (AUR): Programul „Anghel Saligny” trebuie să continue / Marea majoritate a localităților au în continuare străzi de pământ, piatră, fără trotuare și trăim ca în Evul Mediu

Programul „Anghel Saligny” trebuie să continue, iar continuarea tăierii din investiţii reprezintă o catastrofă pentru România, a declarat Marius Lulea, prim-vicepreşedintele AUR, transmite Agerpres.

„Poziţia partidului AUR este una categorică – programul „Anghel Saligny” trebuie să continue. Este nevoie să ajutăm comunităţile locale, care sunt subfinanţate. 20% din locuinţele din România nu au acces la reţeaua publică de alimentare cu apă potabilă, iar în ceea ce priveşte reţeaua de canalizare, procentul este de 40%. În condiţiile în care în localităţile din România, la 18 ani de la integrarea în Uniunea Europeană şi 35 de ani de la Revoluţie, marea majoritate a localităţilor au în continuare străzi de pământ, piatră, fără trotuare, şi trăim ca în Evul Mediu, ni se pare total nefiresc, în situaţia în care investiţiile reprezintă doar aproximativ 10% din valoarea bugetului de stat, să venim să tăiem de la investiţii. (…) Să vii să tai în continuare din investiţii reprezintă o catastrofă pentru economia României. Pare că cineva îi sfătuieşte să ducă România în colaps economic”, a declarat Lulea într-o conferinţă de presă.

Potrivit acestuia, România ar fi trebuit să arate cu totul diferit, raportat la resursele financiare avute la dispoziţie în ultimele decenii.

„Înainte de 1989, datoria la maxim a României a fost undeva la 10-11 miliarde de dolari, respectiv echivalentul sumei de 50 de miliarde de euro, ca urmare a inflaţiei. Însă s-au făcut în 20 ceva de ani zeci de mii de şcoli şi grădiniţe, mii de spitale şi policlinici, s-au construit peste 300 de hidrocentrale. Şi noi avem o datorie publică de 200 de miliarde de euro. În continuare nu avem străzi, în continuare nu avem acces la reţele publice de apă şi canalizare. şi mai puneţi încă peste 100 de miliarde de euro banii care au venit ca şi componentă din fondurile europene pentru România şi o să ne dăm seama că ceva a fost necurat în toată această perioadă şi că România ar fi trebuit să arate cu totul diferit”, a susţinut liderul AUR.

Lulea a subliniat că această situaţie „catastrofală” este reflectată şi de evaluările agenţiei de rating Fitch.

„Această agenţie a spus că în România se guvernează prost şi că nu există nicio perspectivă de a se îmbunătăţi lucrurile. Ce înseamnă acest lucru? Că nu există încrederea că actuala conducerea statului, cu preşedintele Nicuşor Dan şi premier Ilie Bolojan, este capabilă să corecteze dezechilibrele macroeconomice, cel bugetar şi cel de balanţă comercială. Or ratingul pe care noi l-am primit înseamnă că suntem la limita de jos a lumii civilizate, fără a exista o perspectivă pozitivă. Deci perspectiva este că este foarte probabil ca în perioada următoare să ne ducem mult în jos. Asta arată o lipsă de încredere a creditorilor internaţional în guvernul condus de Ilie Bolojan, în ciuda faptului că s-a luat un aşa zis pachet de măsuri care ar fi trebuit să corecteze deficitul bugetar prin tăierea de burse, prin impozitarea pensiilor şi creşterea taxelor pentru companii. Agenţia vine şi spune că, în ciuda acestui pachet, el nu este ceea ce trebuie şi de aceea avem o perspectivă negativă. Ca să înţelegem, mai jos de atât înseamnă junk, iar preşedintele se bucură că nu a fost mai rău”, a exemplificat Marius Lulea.