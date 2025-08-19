”Ucraina n-ar fi trebuit să ceară să adere la NATO”, declară Trump la Fox News după întâlnirea cu Zelenski şi liderii europeni / Am considerat totdeauna Ucraina o zonă-tampon între Rusia şi Europa

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

”Ucraina n-ar fi trebuit să ceată să adere la NATO”, declară marţi preşedintele american Donald Trump într-un interviu telefonic la emisiunea Fox and Friends, la postul Fox News, la o zi după ce s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi unii lideri europeni la Casa Albă, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Va exista o formă de securitate (a Ucrainei), dar nu va fi în NATO”, precizează el.

Trump apreciază că ”este posibil ca (preşedintele rus Vladimir) Putin să nu vrea să încheie un acord” cu Ucraina.

El dă asigurări că nu a discutat cu liderul de la Kremlin în faţa liderilor europeni prezenţi luni la Casa Albă.

Donald Trump dă asigurări că nu există militari americani pe teren în Ucraina.

El subliniază că nu va trimite militari americani în Ucraina, dar că Europa este pregătită să trimită militari pe teritoriul ucrainean.

”Eu am considerat întotdeauna Ucraina ca pe o zonă-tampon între Rusia şi Europa”, relevă Donald Trump.