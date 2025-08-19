SURSE Măruță și Andra, amenințați cu bătaia pe o stradă din Voluntari de către un bărbat de 56 de ani / Împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu

Prezentatorul TV Cătălin Măruță și soția sa, cântăreața Andra, ar fi fost amenințați cu acte de violență de către un bărbat, de 56 de ani, pe o stradă din localitatea Voluntari, potrivit surselor G4Media.

Pe 15 august, polițiști din cadrul Poliției orașului Voluntari au fost sesizați prin plângere scrisă de către un bărbat de 47 de ani cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 14.30, în timp ce se afla împreună cu soția de 38 de ani și un alt bărbat de 60 de ani, ar fi fost amenințați cu acte de violență de către un bărbat, de 56 de ani, pe o stradă din localitate.

„Facem precizarea că, în urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că în urmă cu aproximativ 2 luni, bărbatul de 56 de ani i-ar fi amenințat cu acte de violență pe o rețea socială”, au precizat reprezentanții IPJ Ilfov.

În cauză, în urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbatul de 56 de ani.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.