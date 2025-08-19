G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

SURSE Măruță și Andra, amenințați cu bătaia pe o stradă din Voluntari…

Andra Măruță
Sursa foto Facebook

SURSE Măruță și Andra, amenințați cu bătaia pe o stradă din Voluntari de către un bărbat de 56 de ani / Împotriva bărbatului a fost emis un ordin de protecție provizoriu

Articole19 Aug 0 comentarii

Prezentatorul TV Cătălin Măruță și soția sa, cântăreața Andra, ar fi fost amenințați cu acte de violență de către un bărbat, de 56 de ani, pe o stradă din localitatea Voluntari, potrivit surselor G4Media.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe 15 august, polițiști din cadrul Poliției orașului Voluntari au fost sesizați prin plângere scrisă de către un bărbat de 47 de ani cu privire la faptul că, în cursul aceleiași zile, în jurul orei 14.30, în timp ce se afla împreună cu soția de 38 de ani și un alt bărbat de 60 de ani, ar fi fost amenințați cu acte de violență de către un bărbat, de 56 de ani, pe o stradă din localitate.

„Facem precizarea că, în urma verificărilor efectuate de către polițiști s-a stabilit faptul că în urmă cu aproximativ 2 luni, bărbatul de 56 de ani i-ar fi amenințat cu acte de violență pe o rețea socială”, au precizat reprezentanții IPJ Ilfov.

În cauză, în urma completării formularului de evaluare a riscului, a rezultat existența unui risc iminent, fiind emis un ordin de protecție provizoriu față de bărbatul de 56 de ani.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.