Sursa foto: IDF/GPO / Sipa Press / Profimedia

Armata israeliană anunţă că a adus în Israel rămăşiţele a doi ostatici, în urma unei operaţiuni militare în Fâşia Gaza

Articole29 Aug 0 comentarii

Armata israeliană anunţă vineri că a adus în Israel rămăşiţele a doi ostatici ţinuţi în Fâşia Gaza, de la atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas, la 7 octombrie 2023, în sudul Israelului, relatează agenția de știri AFP, transmite News.ro.

Armata israeliană anunţă într-un comunicat că a adus ”corpul lui Ilan Weiss şi rămăşiţele altui ostatic, a cărui identitate nu a fost dezvăluită imediat, în urma unei operaţiuni militare în Fâşia Gaza”.

Ilan Weiss, un membru al unităţii de intervenţie a kibuţului Beeri, a fost ucis la vârsta de 55 de ani, la 7 octombrie 2023 în atacul Hamasului.

Corpul bărbatului a fost luat în Fâşia Gaza.

Moartea sa a fost anunţată în mod oficial la începutul lui 2024 de către kibuţ.

Soţia sa, Shiri, şi una dintre fiicele sale, Noga, care au fost răpite de acasă, au fost eliberate în timpul primului armistiţiu, în noiembrie 2023.

Premierul israelian Benjamin Nentanyahu a prezentat condoleanţe familiilor celor doi ostatici.

”Campania pentru aducerea tuturor ostaticilor continuă”, anunţă el.

Dintre cei 251 de ostatici răpiţia la 7 octombrie 2023, 47 sunt înuţi în continuare în Fâşia Gaza, dintre care se presupune că  aproximativ 20 sunt în viaţă.

