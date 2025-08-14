G4Media.ro
Aproape 150 de persoane au denunţat infracţiunile sexuale comise de Mohamed Al-Fayed, fostul proprietar al magazinelor de lux Harrods

Aproape 150 de persoane au contactat poliţia britanică pentru a denunţa infracţiuni comise de Mohamed al-Fayed, fostul proprietar al magazinelor Harrods, de când autorităţile au lansat o nouă anchetă anul trecut, a confirmat miercuri Poliţia Metropolitană, transmite News.ro.

„Ancheta în curs cu privire la cei care ar fi putut facilita sau permite acţiunile infracţionale ale lui Mohamed al-Fayed continuă”, a precizat poliţia londoneză într-un comunicat transmis AFP.

O anchetă difuzată de BBC în septembrie detalia acuzaţiile potrivit cărora omul de afaceri egiptean, decedat în 2023 la vârsta de 94 de ani, ar fi violat şi agresat sexual mai multe tinere care lucrau în magazinele Harrods din Londra. Scotland Yard examinează în prezent modul în care au fost efectuate anchetele anterioare pentru a identifica „oportunităţile ratate” şi a deschis o nouă anchetă privind acuzaţiile de agresiune sexuală, inclusiv cine a permis sau facilitat aceste acte.

„Îi îndemnăm pe toţi cei care deţin informaţii, fie că au fost afectaţi în mod direct de acţiunile lui Mohamed Al Fayed, fie că ştiu despre alte persoane care ar fi putut fi implicate sau care ar fi comis infracţiuni, să se prezinte”, a adăugat poliţia.

În noiembrie, Metropolitan Police a declarat că a fost contactată şi a identificat 90 de potenţiale victime ale agresiunilor sexuale şi ale altor infracţiuni comise de miliardar.

Harrods, care a fost deţinut de Mohamed Al-Fayed din 1985 până în 2010, a anunţat în martie un sistem de compensare pentru femeile care au lucrat în magazin sau au avut legături cu acesta şi care susţin că au fost abuzate de fostul patron. Potrivit magazinului de lux, peste o sută de presupuse victime au aplicat pentru programul de compensare în iulie.

  1. Bai cum apar toate agresatele dupa ce moare un mosulica miliardar. Curios. Parca ar avea ceva de castigat. Oh.

