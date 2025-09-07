Anul şcolar începe cu tensiuni şi incertitudini. „Un profesor fericit înseamnă un elev fericit. Iar astăzi profesorii nu au cum să fie fericiţi”

Noul an şcolar debutează într-un climat de frustrare şi nesiguranţă, marcat de măsuri legislative contestate şi de o nemulţumire generalizată a cadrelor didactice.

Profesorul Merito Cătălin Zaman, recunoscut pentru activitatea sa inovatoare la clasă şi pentru sprijinul constant acordat elevilor în competiţiile şcolare, avertizează că transformările recente afectează grav întregul proces educaţional. El nu este însă de acord cu unele forme de protest, respectiv cu faptul că că unele cadre didactice se gândesc să meargă şi să scrie titlul lecţiei pe tablă, fără să predea.. „Indiferent de transformările pe care le va suferi Educaţia, este obligatoriu ca standardele actului educativ să fie unele ridicate, demne de categoria pe care o reprezentăm. Le suntem datori asta copiilor, părinţilor şi, nu în ultimul rând, nouă. Să nu uităm nicio clipă DE CE AM ALES SĂ FACEM ASTA!”, este mesajul său către colegi, transmite News.ro.

„Am participat la multe mobilităţi de-a lungul carierei. Din cea din Statele Unite. o propoziţie mi-a rămas în minte: «Un profesor fericit înseamnă un elev fericit». Profesorii noştri nu au cum să fie fericiţi în contextul schimbărilor din ultimele două luni”, spune Zaman, explicând că drepturile dascălilor „au fost călcate în picioare”, iar mesajele oficiale „au fost parcă tot mai provocatoare şi mai umilitoare”.

El enumeră printre cele mai problematice aspecte acuzaţiile conform cărora profesorii ar contribui la deficitul bugetar sau ar fi „prea bine plătiţi” pentru plata cu ora: „Ni se spune că acest cuantum trebuie calculat în funcţie de întreaga normă didactică, nu doar raportat la norma de predare, şi că trebuie să muncim mai mult, cu norme mai mari şi mai mulţi copii în clasă – în unele cazuri, peste 30 de elevi.”

Pe lângă efortul din timpul săptămânii, profesorii muncesc şi peste cele 40 de ore reglementate.

„Cum rămâne cu sâmbetele pe care le petrec la olimpiade şi concursuri? Sunt olimpiade care se încheie seara târziu, cu zeci de copii care participă şi zeci de profesori care supraveghează şi corectează. Cum rămâne cu materialele pe care unii profesori le procură din banii lor? Pentru că, pentru a face o oră atractivă şi modernă, sunt necesare fişe de lucru şi informaţii care ajung pe băncile elevilor pe materialele cumpărate – şi niciodată decontate – de către profesori”, spune Zaman

Situaţia afectează în mod direct şi elevii, care încep şcoala într-un climat de incertitudine.

„Elevii noştri nu au cum să fie fericiţi în aceste zile. În primul rând, bursele de excelenţă dispar. Prin urmare, nu este încurajată performanţa. Bursele de merit se reduc. Şi, mai mult, toată incertitudinea prin care trec nu e normală. Sunt elevi de clasa a IX-a, de clasa a V-a, de clasa pregătitoare, care meritau o primire frumoasă. Însă în unele şcoli nu vor primi nimic, vor merge direct în bănci, fără o întâmpinare măcar”, explică profesorul Cătălin Zaman.

În acelaşi timp, presiunea se resimte la toate nivelurile din sistem consideră Zaman: „Nici directorii nu pot fi mulţumiţi. Ei vor avea şi norme de predare mai mari şi trebuie să gestioneze toată nemulţumirea adunată de profesori şi elevi în acest început de an. Şi pe inspectorate presiunea a fost imensă, pentru că toate legile adoptate au fost implementate de acestea: toate comasările, toate reducerile de posturi au fost pasate în teritoriu.”

Profesorul descrie situaţii concrete în care cadrele didactice au fost puse în dificultate: „M-am întâlnit cu mulţi colegi care aveau dosarele în mână şi care au schimbat o navetă de 10 km cu una de 60. Am vorbit cu alţii care au fost nevoiţi să ia în completare materii pe care nu le-au predat niciodată. Nu pot înţelege, nici în ruptul capului, cum se poate clădi, în felul acesta, un învăţământ modern, axat pe nevoile copilului şi care să pună în valoare calităţile dascălilor.”

În privinţa formelor de protest, Zaman se delimitează clar de metodele radicale: „Cu un lucru nu pot fi, însă, de acord: cu faptul că suntem îndemnaţi să mergem în faţa elevilor şi să ne abandonăm menirea. Nu pot să cred că este adevărat ceea ce citesc tot mai des în ultimele zile, că unele cadre se gândesc să meargă şi să scrie titlul lecţiei pe tablă, fără să predea. Mi se pare o formă de protest paşnică şi imorală care nu va putea aduce nimic niciodată.”

În încheiere, profesorul Cătălin Zaman a transmis un mesaj ferm despre responsabilitatea dascălilor faţă de elevi şi societate: „Indiferent de transformările pe care le va suferi Educaţia, este obligatoriu ca standardele actului educativ să fie unele ridicate, demne de categoria pe care o reprezentăm. Le suntem datori asta copiilor, părinţilor şi, nu în ultimul rând, nouă. Să nu uităm nicio clipă DE CE AM ALES SĂ FACEM ASTA!”.

Cătălin Zaman este profesor de Limba română, fost director al Şcolii Gimnaziale din localitatea Clondiru, comuna Ulmeni, judeţul Buzău şi a obţinut distincţia Merito în anul 2021 după ce mai bine de jumătate din elevii săi de clasa a VIII-a au obţinut medii peste 9 la Evaluarea Naţională. Din septembrie, Cătălin Zaman este director al Colegiului Naţional Mihai Eminescu din Buzău, liceu pe care l-a absolvit în urmă cu 23 de ani.