G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Angajaţii FBI sunt îngrijoraţi de noul protocol impus de administrația Trump care…

FBI
Sursa foto: Facebook FBI – Federal Bureau of Investigation

Angajaţii FBI sunt îngrijoraţi de noul protocol impus de administrația Trump care le expune automobilele nemarcate în capitala federală

Articole4 Sep • 245 vizualizări 0 comentarii

Noul protocol impus de administraţia Trump pentru a pune în practică legislaţia federală în Washington D.C. expun flota de automobile nemarcate a Biroului Federal de Investigaţii (FBI), sporind riscurile la adresa capacităţii acestuia de a exercita cea mai dificilă activitate de asigurare a securităţii şi de supraveghere, au avertizat nouă actuali şi foşti angajaţi ai FBI, relatează joi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Măsurile respective, despre care Casa Albă a afirmat că sunt menite să combată infracţiunile violente, ar putea face mai dificilă pentru FBI lupta contra bandelor infracţionale violente, serviciilor de informaţii străine şi traficanţilor de droguri, au explicat foşti şi actuali angajaţi ai FBI, sub rezerva anonimatului.

În cadrul noului protocol, agenţi FBI care în mod normal îşi fac activitatea de investigaţii fără a fi în centrul atenţiei sunt acum mai implicaţi în activitatea poliţienească de rutină în Washington D.C., apărând în zone cunoscute îmbrăcaţi în echipament tactic şi coborând din maşini nemarcate, cu efectul neintenţionat ca vehiculele respective să devină identificabile ca ţinte de supraveghere.

Întrucât liderul de la Casa Albă se gândeşte să extindă măsurile în oraşe ca Chicago şi Baltimore, angajaţii FBI anunţă că vor solicita conducerii să nu expună în continuare şi alte vehicule în acest fel.

”Nu putem folosi aceste maşini pentru a acţiona sub acoperire, nu le putem utiliza pentru a supraveghea narcotraficanţi sau furnizori de fentanil ori spioni ruşi şi chinezi sau să le folosim pentru a urmări bande de infractori violenţi ori terorişti”, explică un actual angajat al FBI.

”Este o nebunie, este periculos şi rău pentru Birou. Acest lucru se întâmplă acum în Washington D.C., care este cel mai saturat oraş cu spioni din ţări străine”, a afirmat fostul agent federal Dan Brunner, care a lucrat la cazuri legate de banda de infractori MS-13, înainte de a se pensiona din FBI în septembrie 2023, după o carieră de două decenii.

Folosirea a 1.000 de vehicule FBI nemarcate în Washington D.C. în timpul unor evenimente publice intervine într-o perioadă de sporire a pericolelor pentru instituţiile de aplicare a legii, ameninţări venite în partea cartelurilor de droguri, bandelor de infractori şi ţărilor ostile care încearcă să identifice agenţii federali şi vehiculele lor.

Noile măsuri ”pun agenţii federali într-o situaţie în care sunt mult mai vizibili atunci când îşi conduc automobilele sub acoperire şi se angajează în activităţi cu vizibilitate publică crescută sau în acţiuni de patrulare”, a spus John Cohen, fost coordonator antiterorism în Departamentul Securităţii Interne al SUA.

”Ceea ce se afirmă în această poveste reprezintă o fundamentală lipsă de înţelegere a modului în care funcţionează protocolul de securitate al FBI, întrucât Biroul ia multiple măsuri de pentru a proteja agenţii în teren de ameninţări astfel încât ei îşi pot continua să îşi facă extraordinara activitate de a proteja poporul american”, a reacţionat Ben Williamson, asistent al directorului pentru afaceri publice al FBI, într-un mesaj pe e-mail trimis agenţiei Reuters.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SUA returnează Mexicului un manuscris valorors, vechi de 500 de ani / Documentul fusese furat și recuperat de FBI

Articole15 Aug 2025 • 242 vizualizări
0 comentarii

Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările / Au fost demiși fostul director interimar şi agenţii care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump

Articole8 Aug 2025 • 301 vizualizări
0 comentarii

Trump spune că s-a certat cu Epstein pentru că acesta i-a luat angajaţi de la spa-ul de la Mar-a-Lago / Între aceste femei tinere se află Virginia Giuffre, cea din centrul scandalului care-l implică pe prinţul Andrew

Articole30 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.