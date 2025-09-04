Angajaţii FBI sunt îngrijoraţi de noul protocol impus de administrația Trump care le expune automobilele nemarcate în capitala federală

Noul protocol impus de administraţia Trump pentru a pune în practică legislaţia federală în Washington D.C. expun flota de automobile nemarcate a Biroului Federal de Investigaţii (FBI), sporind riscurile la adresa capacităţii acestuia de a exercita cea mai dificilă activitate de asigurare a securităţii şi de supraveghere, au avertizat nouă actuali şi foşti angajaţi ai FBI, relatează joi agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Măsurile respective, despre care Casa Albă a afirmat că sunt menite să combată infracţiunile violente, ar putea face mai dificilă pentru FBI lupta contra bandelor infracţionale violente, serviciilor de informaţii străine şi traficanţilor de droguri, au explicat foşti şi actuali angajaţi ai FBI, sub rezerva anonimatului.

În cadrul noului protocol, agenţi FBI care în mod normal îşi fac activitatea de investigaţii fără a fi în centrul atenţiei sunt acum mai implicaţi în activitatea poliţienească de rutină în Washington D.C., apărând în zone cunoscute îmbrăcaţi în echipament tactic şi coborând din maşini nemarcate, cu efectul neintenţionat ca vehiculele respective să devină identificabile ca ţinte de supraveghere.

Întrucât liderul de la Casa Albă se gândeşte să extindă măsurile în oraşe ca Chicago şi Baltimore, angajaţii FBI anunţă că vor solicita conducerii să nu expună în continuare şi alte vehicule în acest fel.

”Nu putem folosi aceste maşini pentru a acţiona sub acoperire, nu le putem utiliza pentru a supraveghea narcotraficanţi sau furnizori de fentanil ori spioni ruşi şi chinezi sau să le folosim pentru a urmări bande de infractori violenţi ori terorişti”, explică un actual angajat al FBI.

”Este o nebunie, este periculos şi rău pentru Birou. Acest lucru se întâmplă acum în Washington D.C., care este cel mai saturat oraş cu spioni din ţări străine”, a afirmat fostul agent federal Dan Brunner, care a lucrat la cazuri legate de banda de infractori MS-13, înainte de a se pensiona din FBI în septembrie 2023, după o carieră de două decenii.

Folosirea a 1.000 de vehicule FBI nemarcate în Washington D.C. în timpul unor evenimente publice intervine într-o perioadă de sporire a pericolelor pentru instituţiile de aplicare a legii, ameninţări venite în partea cartelurilor de droguri, bandelor de infractori şi ţărilor ostile care încearcă să identifice agenţii federali şi vehiculele lor.

Noile măsuri ”pun agenţii federali într-o situaţie în care sunt mult mai vizibili atunci când îşi conduc automobilele sub acoperire şi se angajează în activităţi cu vizibilitate publică crescută sau în acţiuni de patrulare”, a spus John Cohen, fost coordonator antiterorism în Departamentul Securităţii Interne al SUA.

”Ceea ce se afirmă în această poveste reprezintă o fundamentală lipsă de înţelegere a modului în care funcţionează protocolul de securitate al FBI, întrucât Biroul ia multiple măsuri de pentru a proteja agenţii în teren de ameninţări astfel încât ei îşi pot continua să îşi facă extraordinara activitate de a proteja poporul american”, a reacţionat Ben Williamson, asistent al directorului pentru afaceri publice al FBI, într-un mesaj pe e-mail trimis agenţiei Reuters.