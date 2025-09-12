Anchetă în SUA privind chatboturile AI ale Alphabet, Meta şi alte cinci companii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Comisia Federală pentru Comerţ a SUA (FTC) a anunţat joi că a demarat o investigaţie asupra a şapte companii, printre care Alphabet, Meta şi OpenAI, pentru a evalua modul în care acestea testează, monitorizează şi gestionează riscurile potenţiale ale chatboturilor AI destinate consumatorilor, relatează Reuters, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Ancheta vizează modul în care firmele monetizează interacţiunile utilizatorilor, procesează întrebările şi generează răspunsuri, dar şi felul în care folosesc datele obţinute prin conversaţiile cu chatboturile. În listă se mai află Character.AI, Instagram, Snap şi xAI.

FTC a subliniat că doreşte transparenţă în privinţa impactului pe care aceste sisteme îl pot avea asupra publicului, în contextul preocupărilor legate de siguranţă şi etică.

Alphabet, Meta, OpenAI, Snap, xAI şi Character.AI nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ancheta vine după ce, în august, Reuters a relatat, pe baza unor documente interne ale Meta, că chatboturile AI ale companiei au putut să iniţieze conversaţii de natură romantică sau senzuală cu minori, să furnizeze informaţii medicale false şi să susţină afirmaţii rasiste.