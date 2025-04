ANALIZĂ: Judecători arestați în SUA: Trump escaladează războiul cu justiția

Autoritățile federale americane au arestat un fost magistrat din New Mexico și o judecătoare din Wisconsin în două cazuri separate în ultimele zile, acuzându-i că au interferat cu eforturile Administrației Trump de a impune măsurile privind aplicarea legislației din domeniul imigrației. În timp ce Team Trump a afirmat că arestările sunt perfect justificate, stânga de peste ocean le-a criticat vehement, susținând că ele marchează o escaladare semnificativă a eforturilor liderului de la Casa Albă de a-și consolida puterea și de a intimida magistrații.

Arestat în New Mexico

Autoritățile federale americane au arestat joi un fost judecător din New Mexico și pe soția acestuia, sub acuzația că ar fi adăpostit un imigrant ilegal, despre care se presupune că are legături cu Tren de Aragua, o rețea criminală originară din Venezuela, considerată una dintre cele mai violente și extinse organizații de crimă organizată din America Latină. Inițial formată în jurul unui sindicat al muncitorilor de cale ferată, gruparea s-a transformat într-un cartel implicat în trafic de droguri, extorcări, trafic de persoane și alte activități ilegale, operând nu doar în Venezuela, ci și în țări precum Columbia, Peru, Chile, și chiar în unele zone din SUA.

Joel Cano, fost judecător de la Tribunalul districtual din Doña Ana, care a demisionat luna trecută, și soția sa, Nancy Cano, sunt acuzați de manipulare de probe, potrivit registrelor de detenție.

Cano, care a ocupat funcția de judecător din 2011, și-a depus scrisoarea de demisie pe 3 martie, la câteva zile după ce agenți ai Homeland Security – DHS (Departamentul pentru Securitate Internă) i-au percheziționat locuința, arată documente judiciare obținute de NBC News.

Percheziția a avut loc la câteva luni după ce agenții federali au primit, în ianuarie, un pont conform căruia Cristhian Ortega – un imigrant venezuelean ilegal și presupus membru al grupării Tren de Aragua – împreună cu alte persoane, locuiau pe proprietatea familiei Cano.

Ortega este inculpat într-un caz federal separat în New Mexico, fiind acuzat că deținea o armă de foc în calitate de străin aflat ilegal pe teritoriul SUA.

O declarație pe propria răspundere, depusă în dosarul penal al lui Cano, arată că agenții Homeland Security au efectuat o a doua percheziție la locuința fostului judecător joi, în căutarea unui telefon mobil despre care credeau că îi aparținea lui Ortega.

Într-un interviu cu agenții federali, Cano a declarat “că a distrus telefonul mobil care îi aparținea lui Ortega lovindu-l cu un ciocan și că a aruncat bucățile rămase într-un tomberon public, în urmă cu aproximativ cinci săptămâni,” potrivit declarației.

Cano a negat că ar fi știut că cele trei persoane găsite pe proprietatea sa aveau legături cu gruparea criminală venezueleană.

“Prima dată când am auzit vreodată că băieții ar putea avea vreo asociere cu Tren de Aragua a fost când am fost informat despre asta de către agenți… în ziua percheziției,” a scris Cano într-o scrisoare adresată Curții Supreme a statului, în martie, ca răspuns la acuzațiile formulate împotriva sa.

Reținută în tribunal

După doar o zi, judecătoarea Hannah Dugan de la Tribunalul Districtual din Milwaukee a fost arestată și acuzată de obstrucționarea justiției, fiind suspectată că a ajutat un imigrant ilegal să evite arestarea, imediat după ce acesta s-a prezentat în fața sa în sala de judecată, săptămâna trecută.

O purtătoare de cuvânt a U.S. Marshals Service a confirmat pentru CNBC că Dugan a fost arestată vineri în jurul orei 8:30 dimineața, ora locală, pe proprietatea tribunalului.

Dugan a fost eliberată pe cauțiune după prima sa apariție la Tribunalul Districtual din Milwaukee, în fața judecătorului de instrucție Stephen Dries, conform dosarului său de caz. Procedura de “anchetă și pledoarie” a lui Dugan este programată pentru 15 mai, conform documentului.

Judecătorul-șef al Tribunalului din Milwaukee, Carl Ashley, a spus pentru NBC că codul de conduită judiciară îl restricționează să comenteze despre acest caz, dar a adăugat că programul de judecată al lui Dugan “va fi preluat de un alt judecător, după caz.”

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat pe X că FBI crede că Dugan “a direcționat intenționat agenții federali departe” de Eduardo Flores-Ruiz, în timp ce aceștia încercau să-l aresteze la tribunalul său.

“Din fericire, agenții noștri l-au urmărit pe infractor pe jos și l-au reținut, dar obstrucționarea judecătoarei a creat un pericol sporit pentru public,” a spus Patel în postarea sa.

The Milwaukee Journal Sentinel a relatat marți că FBI investighează comportamentul lui Dugan în legătură cu o încercare unor agenți din Immigration and Customs Enforcement – ICE (Serviciul de Imigrație și Vamă) de a aresta un suspect la tribunalul ei pe 18 aprilie.

În acea zi, Dugan “a devenit vizibil furioasă” după ce a aflat că agenții ICE așteptau în hol pentru a-l aresta pe Flores-Ruiz, după o audiere în cazul său de atac criminal, conform unei declarații pe propria răspundere, care a fost făcută publică vineri.

Dugan și un alt judecător au mers pe hol și “au confruntat” echipa însărcinată cu arestarea lui Flores-Ruiz, spunând unui ofițer de deportare că are nevoie de un mandat judecătoresc pentru a face arestarea, nu de un “mandat administrativ.” Dugan le-a ordonat agenților să meargă la biroul judecătorului-șef, potrivit declarației.

După întoarcerea în sala de judecată, Dugan “l-a însoțit pe Flores-Ruiz și avocatul său” printr-o ușă destinată juriului, care duce într-o zonă interzisă publicului în clădire, conform declarației, care citează “mărturii multiple.”

Flores-Ruiz și avocatul său s-au întors apoi în hol și au luat un lift pentru a părăsi clădirea, a spus agentul special. După ce au aflat că Flores-Ruiz se afla în fața tribunalului, agenții au alergat după el și s-au identificat ca ofițeri de aplicare a legii.

“Flores-Ruiz s-a întors și a fugit pe stradă. A urmat o urmărire pe jos,” conform declarației. “Agenții l-au urmărit pe Flores-Ruiz pe întreaga lungime a clădirii și l-au prins în cele din urmă aproape de intersecția străzilor W. State Street și 10th Street. Flores-Ruiz a fost încătușat și reținut,” se arată în document.

Plângerea penală împotriva lui Dugan arată că aceasta a fost acuzată de ascunderea unei persoane pentru a preveni descoperirea și arestarea acesteia, și de obstrucționarea sau împiedicarea unei proceduri în fața unui departament sau agenție federală.

Potrivit The Journal Sentinel, agenții ICE au mai arestat persoane pe holurile tribunalului din Milwaukee în lunile martie și aprilie.

ICE nu a răspuns imediat solicitării CNBC pentru un comentariu. O persoană care a răspuns la apelul către biroul lui Dugan a refuzat și ea să comenteze.

Republicanii exultă, democrații sunt furioși

Așa cum era de așteptat, arestările celor doi magistrați au provocat reacții puternice la Washington.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a declarat într-un comunicat pentru NBC: “Zilele în care se ajuta activ și se sprijinea intrarea ilegală a străinilor în țara noastră s-au încheiat.”

“Administrația Trump nu va ceda niciodată în a pune pe primul loc americanii și America, cu o abordare fermă în aplicarea legilor imigrației. În această administrație, oricine comite infracțiuni își asumă răspunderea penală,” a spus Desai.

“Nimeni nu ar trebui să fie surprins de arestarea celor doi judecători,” a spus Tom Homan, “țarul” pentru securitatea graniței al președintelui Trump.

“Dacă împiedicați activ eforturile noastre de aplicare a legii sau dacă adăpostiți sau ascundeți în mod conștient imigranți ilegali de ICE, veți fi urmăriți penal,” a scris Homan pe X. (https://x.com/RealTomHoman/status/1915831430547997172)

Congresmanul Derrick Van Orden, un republican din Wisconsin, a declarat pentru Axios: “Este evident că mulți judecători activiști din întreaga țară au acționat politic pentru a sabota agenda președintelui Trump și a discrimina cei 77 de milioane de americani care l-au votat.” (https://www.axios.com/2025/04/25/fbi-arrest-judge-hannah-dugan-wisconsin-congress)

“Judecătorii nu trebuie să scrie legea și cu siguranță nu sunt deasupra acesteia,” a adăugat el.

Troy Nehls, un republican ce reprezintă Texas în camera inferioară a Congresului de la Washington și este un susținător ferm al lui Trump, a declarat că și el sprijină arestările, scriind despre judecători: “Închideți-i!!”

Iar congresmanul conservator Tim Burchett (Tennessee) a spus despre judecătoarea Dugan: “Dacă a încălcat legea, trebuie să fie urmărită penal în toată amploarea. Fără standarde duble.”

De partea lor, democrații au criticat ceea ce ei descriu drept escaladare bruscă a eforturilor agresive ale Administrației Trump de a elimina imigranții ilegali din Statele Unite și atacul conservatorilor împotriva judecătorilor.

“Americanii privesc cu indignare vestea șocantă că FBI-ul lui Trump a arestat un judecător în funcție din Milwaukee pentru presupusa obstrucționare a unei arestări legate de imigrație,” a declarat congresmanul democrat Jamie Raskin din Maryland.

“Aceasta este o escaladare drastică și un nou front periculos în campania autoritară a lui Trump de a intimida, șantaja și revoca judecători care nu îi urmează ordinele,” a spus Raskin, membru de rang înalt al Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților. “Trebuie să facem tot ce putem pentru a apăra independența justiției în America.”

“Este remarcabil că administrația îndrăznește să înceapă arestarea judecătorilor de la instanțele statale,” a declarat Raskin, adăugând că “este o nouă coborâre în haosul guvernamental.”

“Administrația Trump încalcă din nou normele în felul în care abordează imigrația, sistemul juridic și ideea de normalitate… Asta e ceva ce mă aștept să văd în țări din lumea a treia,” a declarat congresmanul democrat Mark Pocan (Wisconsin).

Greg Landsman, democrat din Ohio în Camerra Reprezentanților, și-a declarat indignarea față de arestarea lui Dugan: “Au arestat un judecător?! (Republicanii) nu mai pot pretinde că sunt partidul legii și ordinii. Asta trebuie să fie o linie roșie pentru republicanii din Congres. De necrezut.”

“Asta nu este normal,” a scris pe X senatoarea Amy Klobuchar (democrată de Minnesota), referindu-se la arestarea judecătoarei Dugan de către FBI sub acuzația de obstrucționare a justiției, din cauză că ar fi protejat imigrantul mexican inculpat de agenții ICE.

“Arestarea de către administrație a unei judecătoare în funcție din Wisconsin este o măsură drastică ce amenință statul de drept,” a adăugat Klobuchar, numind acțiunea “un pas grav ce subminează sistemul nostru de echilibru și control al puterilor.” Aceasta deși, a notat FoxNews, în timpul primei proceduri de impeachment împotriva lui Trump, în 2019, Klobuchar declara că este “o zi sumbră pentru țara noastră,” adăugând că “în America, nimeni nu este deasupra legii, iar poporul american merită să audă probele și mărturiile într-un proces complet și echitabil în Senat. Dacă președintele are fapte în apărarea sa împotriva articolelor de suspendare, ar trebui să le auzim.”

Iar după percheziția FBI din 2022 la Mar-a-Lago, Klobuchar a afirmat: “Legea este suverană, iar fostul președinte nu este.”

Senatoarea democrată Tina Smith (Minnesota) a condamnat, de asemenea, arestarea lui Dugan, spunând: “Dacă (directorul FBI) Kash Patel și Donald Trump nu sunt de acord cu un judecător, ei cred că îl pot aresta. Este uluitor – trebuie să ne opunem acestei acaparări flagrante de putere. Republicani: De ce aceasta nu este o linie roșie pentru voi?”

Comentând în 2020 votul ei pentru înlăturarea lui Trump din funcție pentru abuz de putere, Smith spunea că își ia în serios jurământul constituțional și că “a tolera un comportament corupt subminează valorile de bază pe care le susținem ca națiune — că nimeni nu este deasupra legii, inclusiv și mai ales președintele.”

Democrații au cerut deja o anchetă privind arestarea lui Dugan și circumstanțele din jurul acesteia.

“Dacă ICE are voie să fie deasupra legii, atunci e clar că activitatea lor trebuie analizată cu atenție,” a declarat congresmanul Mark Pocan, în timp ce democrata de Vermont Becca Balint, membră a Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților, a spus că ar trebui “în mod absolut” să existe o investigație: “La prima vedere, este periculos și revoltător, iar acțiunea este menită să intimideze sistemul nostru judiciar.”

Escaladare dramatică

Analiștii americani au afirmat că arestările celor doi magistrați marchează o escaladare semnificativă a eforturilor liderului de la Casa Albă de a-și consolida puterea și de a folosi agențiile federale de aplicare a legii pentru a elimina obstacolele legale ce se opun agendei sale.

Aceasta după ce, așa cum am scris într-o analiză recentă, judecătorii federali americani au devenit ultima linie de apărare împotriva deciziilor și acțiunilor luate de administrația președintelui Trump. (https://www.g4media.ro/rezistenta-in-robe-cum-au-devenit-judecatorii-ultima-bariera-impotriva-lui-trump.html)

În condițiile în care opoziția democrată nu pare să aibă puterea de a organiza o rezistență eficientă în fața tăvălugului de ordine executive emise de Casa Albă, Congresul este divizat și slăbit, iar activismul civic pare insuficient pentru blocarea acțiunilor administrației, magistrații de peste ocean, în special cei din curțile federale, sunt văzuți ca soluția salvatoare, deși temporară, pentru a-l opri pe Trump.

Comentând pe marginea acestui subiect, TIME a scris recent că “judecătorii încep să-i limiteze pe Donald Trump și Elon Musk, făcând munca pe care ramura legislativă și activiștii se pare că nu o pot realiza,” adăugând că, în condițiile în care nu există un Plan B, “democrații au nevoie de judecători pentru a-l controla pe Trump… Democrații se uită la instanțe ca la un bastion împotriva dominării totale a Trumpismului…”

O opinie împărtășită și de Reuters, care a afirmat că “judecătorii federali transmit cel mai puternic semnal de până acum despre o confruntare iminentă (cu Trump) – cu respectarea statului de drept,” iar justiția a devenit “un bastion împotriva inițiativelor politice ample ale lui Trump, într-un moment în care alte verificări ale puterii sale au fost absente.”

Judecătorii au făcut pasul înainte din cauză că celelalte mecanisme de control ale puterii prezidențiale nu au fost suficient de eficiente sau consecvente în a limita acțiunile celui care ocupă Biroul Oval, cred analiștii.

De exemplu, judecătorii federali au sancționat multe din ordinele executive pe care președintele Trump le-a emis la foc automat imediat după revenirea sa la Casa Albă. Printre acestea s-au numărat retragerea Statelor Unite din Acordul de la Paris privind schimbările climatice și desființarea programelor de Diversitate, Echitate și Incluziune din cadrul guvernului federal.

De exemplu, Trump a semnat un ordin executiv pentru a pune capăt cetățeniei dobândite prin naștere în cazul copiilor născuți în Statele Unite din părinți care nu se află legal în țară.

Apărătorii drepturilor imigranților, o viitoare mamă și mai multe state americane au dat în judecată Administrația Trump, susținând că ordinul încalcă cel de-al 14-lea Amendament al Constituției SUA.

Mai mulți judecători federali au blocat temporar ordinul, iar Curtea Supremă a acceptat să audieze argumentele în acest caz în luna mai.

De asemenea, Trump a semnat un ordin executiv pe 28 ianuarie, destinat să reducă sprijinul federal pentru tranzițiile de gen pentru persoanele sub 19 ani, și a semnat un ordin executiv prin care se stabilește că “politica Statelor Unite este de a recunoaște două sexe, bărbat și femeie” și că “agențiile vor lua toate măsurile necesare, așa cum permit legea, pentru a opri finanțarea federală a ideologiei de gen.”

Mai multe state, grupuri de advocacy și persoane transgender au dat în judecată Administrația Trump, acuzând-o că aceste ordine executive încalcă cel de-al 10-lea Amendament, al 5-lea Amendament, al 8-lea Amendament și Legea Reabilitării din 1973.

Judecătorii federali au blocat temporar ordinul lui Trump privind restricționarea îngrijirii afirmative de gen pentru persoanele sub 19 ani și transferul femeilor transgender în închisori de bărbați.

De asemenea, grupuri de advocacy pentru imigrație au contestat în instanță un ordin executiv semnat de Trump prin care se suspendă accesul la azil la granița de sud. Președintele republican a susținut că are autoritatea de a suspenda intrarea în SUA până când va stabili că “invazia s-a încheiat.” (Reamintim că 10 milioane de imigranți ilegali ar fi traversat fraudulos granița cu Mexicul în cei patru ani ai Administrației Biden).

Grupurile de advocacy susțin că, printre altele, ordinul executiv semnat de ocupantul Biroului Oval încalcă Constituția, printre altele. Procesul este în desfășurare.

Alte ordine executive sunt vizate și ele de plângeri în tribunale, iar magistrații din unele cazuri par deciși să sancționeze cu orice preț Team Trump.

Poate cele mai interesante evoluții au avut loc în ceea ce privește deportările imigranților ilegali. Eforturile actuale ale Administrației Trump în acest domeniu s-au lovit de rezistența tribunalelor. Judecătorii, pe care Trump și aliații săi îi acuză că sunt unelte ale Partidului Democrat, au blocat mai multe acțiuni de deportare.

În acest sens, un imigrant ilegal salvadorian, Kilmar Abrego Garcia, a devenit o cause célèbre după ce democrații și presa americană au susținut că el a fost deportat ilegal de oficialii ICE într-o închisoare din El Salvador. Un judecător ordonase ca Garcia să nu fie deportat.

Într-un alt caz care face vâlvă peste ocean, Mahmoud Khalil, un activist palestinian, a fost arestat de autoritățile federale de imigrație americane în New York în martie.

Khalil, fost student la Columbia University până în decembrie trecut, a fost reținut în apartamentul său, care aparținea universității, de agenți ai ICE.

Potrivit avocatei sale, Amy Greer, agentul ICE cu care aceasta a vorbit telefonic i-a spus că arestarea a fost efectuată la ordinul Departamentului de Stat pentru a-i revoca viza de student, iar mai târziu, după ce avocata a menționat că Khalil era rezident permanent cu carte verde, agentul a spus că aceasta a fost și ea revocată.

Purtătoarea de cuvânt a Departamentului pentru Securitate Internă, Tricia McLaughlin, a confirmat arestarea, spunând că aceasta a fost realizată “în sprijinul ordonanțelor executive ale președintelui Trump care interzic antisemitismul.”

Arestarea lui Khalil reprezintă prima tentativă de deportare public cunoscută sub politica promovată de Trump, care vizează studenții care au participat la protestele împotriva războiului din Gaza ce au avut loc în campusurile universitare anul trecut, multe dintre ele degenerând în violențe și incidente antisemite. Administrația a susținut că participanții la proteste și-au pierdut dreptul de a rămâne în SUA prin sprijinirea Hamas.

De asemenea, agenții ICE au amenințat că o vor aresta și pe soția lui Khalil, cetățean american, care este însărcinată în opt luni. Avocata a declarat că inițial li s-a spus că Khalil este ținut într-un centru de detenție din Elizabeth (New Jersey), dar când soția sa a încercat să-l viziteze, a aflat că el nu se afla acolo.

Deținutul, care a fost transferat între timp la o închisoare din Louisiana, a afirmat într-o scrisoare că este un “prizonier politic” care este vizat pentru “activismul” său.

Un judecător de imigrație a decis că Khalil este expulzabil, în timp ce cazul de tip habeas corpus din New Jersey continuă. În acest caz, judecătorii analizează legalitatea arestării sale și nu statutul său de imigrant.

Concluzia. Arestarea celor doi judecători de către autoritățile federale reprezintă o escaladare dramatică a conflictului dintre Administrația Trump și magistrații care se opun acțiunilor sale.

Democrații au criticat la unison acțiunile agenților federali și au acuzat Administrația Trump de un atac fără precedent la adresa sistemului de justiție.

De partea lor însă, aliații liderului republican au salutat arestările, care vin în contextul în care mai mulți susținători ai lui Trump au cerut în ultimele luni sancționarea judecătorilor care, spun ei, sabotează eforturile președintelui de a-și implementa agenda America First.

De altfel, câțiva republicani din Camera Reprezentanților au introdus articole de punere sub acuzare împotriva judecătorilor federali care au blocat acțiunile Administrației Trump, inclusiv cele ale Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), susținând astfel apelul miliardarului tech Elon Musk pentru un val de “destituiri judiciare.” (https://www.g4media.ro/tunurile-pe-justitie-judecatorii-anti-trump-luati-la-tinta-de-republicani.html)

Arestarea celor doi judecători intensifică războiul dintre Trump și judecători. Vor fi intimidați magistrații de aceste acțiuni ale guvernului federal și-și vor analiza de două ori deciziile înainte de a bloca diversele eforturi ale administrației? Sau judecătorii vor fi, ca și până acum, ultima barieră împotriva lui Trump, sancționând agenda președintelui de fiecare dată când cred că ea încalcă litera legii și continuând să reprezinte “rezistența în robe” care îi amenință puterea?

Surse: FoxNews, CNBC, Wisconsin Right Now, Milwaukee Journal Sentinel, Axios, TIME, Reuters, US News, The New Yorker, The Hill, AP, The Guardian, Newsweek, senate.gov, whitehouse.gov, X