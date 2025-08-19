Postul american pro-Trump Newsmax va plăti despăgubiri de 67 de milioane de dolari gigantului maşinilor de vot electronic Dominion Voting Systems, care l-a dat în judecată pentru că a difuzat acuzaţii mincinoase de fraudă electorală în urma alegerilor prezidenţiale americane din 2020

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Postul american pro-Trump Newsmax s-a angajat să plătească 67 de milioane de dolari gigantului maşinilor de vot electronic Dominion Voting Systems, care l-a dat în judecată pentru că a difuzat acuzaţii mincinoase de fraudă electorală în urma alegerilor prezidenţiale americane din 2020, potrivit unui document oficial, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dominion Voting Systems a încheiat in acord cu Fox News, în aprilie 2023, cu privire la fapte asemăbnătoare, obligând postul lui Rupert Murdoch – foarte apreciat de către conservatori -n să-i plătească 787,5 milioane de dolari pentru a pune capăt unor urmăriri cu privire la defăimare de acelaşi tip.

Societatea Dominion a fost acuzată de către presa apropiată preşedintelui republican în exerciţiu la acea dată Donald Trump de faptul că a folosit maşini electronice de votare pentru a ”truca” alegerile din 2020, în care democratul Joe Biden a obţinut o victorie, pe care miliardarul continuă să o recunoască dept o înfrângere.

Dominion cerea 1.6 miliarde de dolari Newsmax, pe care-l acuză de difuzarea de acuzaţii mincinoase de fraudă electorală.

Newsmax a anunţat într-un comunicat că a încercat să încheie un acord financiar deoarece ”nu ar fi avut un procs echitabil” din partea judecătorului desemnat în acest dosar în Delaware, statul lui Joe Biden, în care a fost depusă plângerea.

”Noi afirmăm în continuare că acoperirea noastră a fost dreaptă, echilibrată şi desfăşuată în normele jurnalismului”, apreciază postul.

Newsmax precizează, într-un document depus luni la jandarmul american bursier, Securities and Exchange Commission (SEC), că a plătit vineri 27 de milioane de dolari Dominion şi că urmează să plătească restul în două tranşe, în 2026 şi 2027.