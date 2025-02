Tunurile pe justiție. Judecătorii anti-Trump, luați la țintă de republicani

Republicanii din Camera Reprezentanților plănuiesc să introducă articole de punere sub acuzare împotriva a cel puțin doi dintre judecătorii federali care au blocat eforturile președintelui Donald Trump de a reforma guvernul federal. Deși au șanse reduse de succes, aceste măsuri fac parte dintr-un conflict public tot mai accentuat între conservatori și sistemul judiciar federal din Statele Unite, în contextul în care liderul de la Casa Albă a criticat obstacolele ce împiedică implementarea agendei sale de „reformare a executivului.”

Luați la țintă

Câțiva republicani din Camera Reprezentanților au promis să introducă articole de punere sub acuzare împotriva judecătorilor federali care au blocat acțiunile Administrației Trump, inclusiv cele ale Departamentului pentru Eficiența Guvernamentală (DOGE), susținând astfel apelul miliardarului tech Elon Musk pentru un val de “destituiri judiciare”, scrie The Hill.

Aceasta după ce mai multe dintre primele acțiuni ale lui Trump s-au confruntat cu provocări legale, iar judecătorii federali – magistrați numiți pentru a interpreta și aplica legea federală, care fac parte din sistemul judiciar federal, fiind numiți de președintele SUA, cu aprobarea Senatului – au oprit cel puțin temporar unele dintre acțiunile președintelui.

Încercarea lui Trump de a elimina cetățenia prin naștere, de a remodela guvernul federal și de a-i concedia pe angajații Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) au fost toate suspendate prin hotărâri judecătorești – aceasta după ce zeci de plângeri în justiție au contestat acțiunile liderului din Biroul Oval.

Procesele, circa 60 până în acest moment, se concentrează pe diverse probleme, inclusiv imigrația, drepturile de gen și drepturile angajaților federali. (Unii judecători au fost de partea Administrației Trump în alte cazuri, refuzând să emită blocaje imediate ca răspuns la provocările legate de accesul DOGE la Departamentul Muncii, acuzațiile că echipa lui Musk folosește un server de email privat și desființarea aplicației CBP One pentru solicitanții de azil).

Congresmanul republican Eli Crane (Arizona) a declarat că redactează articole de punere sub acuzare împotriva judecătorului Paul Engelmayer, de la Tribunalul Districtual de Sud din New York, care, într-o decizie luată în urmă cu zece zile, a restricționat temporar accesul lui Musk și al consilierilor DOGE la un sistem de plăți al Departamentului Trezoreriei ce procesează trilioane de dolari. Aceasta după ce democrații au tras un semnal de alarmă privind posibilitatea ca informațiile confidențiale ale americanilor să fi fost compromise atunci când DOGE a obținut acces la sistem.

Judecătorul districtual Paul Engelmayer a emis o decizie mai amplă decât acordul la care Administrația Trump ajunsese în urmă cu două săptămâni pentru a limita temporar accesul a doi membri ai echipei DOGE. Engelmayer a blocat Departamentul Trezoreriei să ofere acces oricărei persoane “în afară de funcționarii publici care au nevoie de acces pentru a-și îndeplini atribuțiile de serviciu.” Hotărârea interzice explicit accesul angajaților guvernamentali speciali și persoanelor detașate din afara departamentului.

De asemenea, magistratul a ordonat că oricine este acum blocat să șteargă imediat orice material pe care l-a descărcat deja.

“Evaluarea fermă a Curții este că, din motivele invocate de state, acestea vor suferi un prejudiciu ireparabil în absența unui ordin de restricție,” a scris Engelmayer, care a fost numit în funcție de fostul președinte Barack Obama. “Aceasta se datorează atât riscului ca noua politică să ducă la divulgarea de informații sensibile și confidențiale, cât și riscului crescut ca sistemele în cauză să fie mai vulnerabile decât înainte la atacuri cibernetice,” a continuat judecătorul.

Congresmanul Crane a apărut zilele trecute într-o emisiune de la One America News Network pentru a detalia planurile sale privind rezoluția de punere sub acuzare.

“Motivul pentru care dorim să-l punem sub acuzare pe judecătorul Engelmayer este, în esență, faptul că este un judecător activist care încearcă să împiedice Administrația Trump să își exercite puterile conferite de Articolul 2 pentru a se asigura că legile sunt aplicate cu fidelitate,” a declarat republicanul din Arizona.

De partea sa, congresmanul Andrew Clyde, ce reprezintă Georgia în camera inferioară a legislativului de la Washington, a anunțat că lucrează la o rezoluție de punere sub acuzare a judecătorului John McConnell Jr. de la Tribunalul Districtual din Rhode Island, ca urmare a deciziei acestuia de a bloca înghețarea finanțării federale de către Administrația Trump.

Clyde a confirmat că lucrează la articolele de punere sub acuzare împotriva lui McConnell într-o postare pe platforma X, numind judecătorul “un activist partizan care folosește sistemul nostru judiciar ca armă pentru a opri înghețarea fondurilor lui Trump pentru cheltuieli guvernamentale iresponsabile și orientate spre ideologia woke.”

Întrebat despre amenințările de punere sub acuzare ca urmare a deciziei, ofițerul de informații publice al Tribunalului Districtual din Rhode Island a spus că McConnell “nu vorbește cu presa în timpul derulării unui caz.” Tribunalul Districtual din Sudul New York-ului a refuzat și el să comenteze atunci când a fost întrebat despre apelurile de a-l pune sub acuzare pe Engelmayer.

The Hill a precizat că liderii republicani din Cameră nu au comentat apelurile de a-i pune sub acuzare pe judecători – iar șansele ca o astfel de inițiativă să reușească în a-i îndepărta sunt aproape nule.

Aceasta deoarece ar fi necesar un sprijin aproape unanim din partea republicanilor din Camera Reprezentanților pentru a pune sub acuzare un judecător, dacă democrații nu susțin măsura, iar sprijinul democraților ar fi necesar pentru a atinge pragul de două treimi pentru a aproba articolele de punere sub acuzare în Senat.

Reamintim că, în prezent, republicanii au o majoritate fragilă în Camera Reprezentanților, cu 218 de mandate din totalul de 435. Democrații dețin 215 locuri, iar două mandate sunt vacante.

În Senat, republicanii au o majoritate cu 53 de locuri din totalul de 100, în timp ce Partidul Democrat beneficiază de 45 de mandate, iar independenții care votează de obicei cu democrații dețin două scaune.

Șansele reduse de a-i demite pe judecători nu-i împiedică însă pe republicani să apeleze la aceste măsuri. Republicana Marjorie Taylor Greene (Georgia), președinta Subcomitetului pentru Supravegherea Eficienței Guvernamentale din Camera Reprezentanților, a declarat în cadrul unei audieri recente, făcând referire la Engelmayer: “Îi vom trage la răspundere pe acest judecător și pe alții care încearcă să oprească voința poporului și a liderilor săi aleși.”

Greene a declarat pentru The Hill că ar susține punerea sub acuzare a judecătorului Engelmayer, argumentând că judecătorii nu pot lua puterea secretarilor din Cabinet.

“Nu pot face asta, mai ales când au un istoric serios de activism democratic și sunt împotriva președintelui Trump,” a spus Greene. “Așadar, da, judecători ca acesta, cu siguranță, ar trebui să fie puși sub acuzare.”

Ministerul Justiției a susținut că ordinul lui Engelmayer ar putea fi interpretat ca incluzându-l și pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, dar un alt judecător care supraveghează cazul a declarat ulterior că ordinul nu se aplică lui Bessent.

La rândul său, Crane a adoptat o atitudine de tipul “niciodată să nu spui niciodată” în ciuda acestor șanse mici de a-i demite pe judecători.

“Până la ultimul Congres, niciodată președintele Camerei Reprezentanților nu fusese demis înainte,” a spus el. “Nu sunt genul de om care așteaptă și vede – să mă uit în jur, sperând că cineva va face ceva. O să iau măsuri. Și, cum am spus, dacă aceasta nu este modalitatea prin care ajungem în locul în care trebuie să fim, sunt de acord cu asta. Dar nu o să stau degeaba și să îi privesc pe acești indivizi oprindu-l pe președintele Trump să facă exact ceea ce le-a spus americanilor că va face.”

Precedent

The Hill a precizat că, ultima data când Congresul a pus sub acuzare și a demis un judecător federal, s-a întâmplat în 2010, când G. Thomas Porteous, un magistrat federal din Louisiana, a fost pus sub acuzare de Camera Reprezentanților și demis din funcție de Senat.

Porteous, care a activat ca judecător la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul Estic din Louisiana, a fost pus sub acuzare în principal pentru corupție și comportament judiciar inadecvat.

Magistratul a fost acuzat că a acceptat mită, că a mințit sub jurământ și că a fost implicat în alte acte de conduită neetică, inclusiv acceptarea de cadouri și bani de la părțile implicate în cazuri judecate de el, precum și obstrucționarea investigațiilor referitoare la comportamentul său.

În martie 2010, Camera Reprezentanților a votat pentru aprobarea articolelor de punere sub acuzare împotriva lui Porteous. După decizia Camerei, a avut loc un proces în Senat. Acesta l-a găsit pe Porteous vinovat de toate acuzațiile și, printr-un vot majoritar, de 96 la 3, l-a demis din funcție.

Senatul a votat, de asemenea, pentru a-l descalifica pe magistrat din a ocupa orice funcție federală viitoare, cu un vot de 94-2.

Procedura de impeachment împotriva lui Porteous a fost semnificativă pentru că a marcat prima dată în aproape 20 de ani când un judecător federal a fost pus sub acuzare și demis din funcție. Ultimul caz similar înainte de acesta a fost în 1989, când judecătorul Alcee Hastings a fost pus sub acuzare și demis pentru mită.

Procedura de impeachment și demiterea lui Porteous au stabilit un precedent clar privind responsabilizarea judecătorilor pentru comportamentele criminale sau neetice, demonstrând că și cei din sistemul judiciar pot fi puși sub acuzare, au afirmat experții legali.

Porteous a fost al optulea judecător federal din istoria SUA care a fost pus sub acuzare, iar cazul său a subliniat importanța eticii judiciare și integrității în sistemul judiciar federal. Dintre magistrații vizați, șapte au fost demisi din funcție, iar unul a fost achitat.

Ce afirmă conservatorii

Analiștii de peste ocean au afirmat că măsurile anunțate de republicani fac parte dintr-un conflict public tot mai mare între conservatori și puterea judiciară federală, pe măsură ce Trump a criticat obstacolele puse de magistrați ce împiedică agenda sa de “eficientizare a executivului”, potrivit Axios.

Trump a intensificat presiunea asupra judecătorilor săptămâna trecută, spunând într-o conferință de presă la Biroul Oval alături de șeful DOGE, Elon Musk: “Pare greu de crezut că judecătorii vor să încerce să ne oprească din a căuta corupția. Pare greu de crezut că un judecător ar putea spune, ‘Nu vrem să faceți asta,’ așa că poate trebuie să ne uităm la judecători, pentru că cred că aceasta este o încălcare foarte gravă.”

Cu doar câteva zile înainte, liderul de la Casa Albă a reacționat la deciziile magistrațiilor de a bloca unele dintre ordinele sale executive, declarând pe X: “Suntem foarte dezamăgiți de judecătorii care ar lua o astfel de decizie. Dar avem mult de parcurs. Trebuie să căutăm, trebuie să găsim toată frauda care are loc. Avem o fraudă uriașă, o risipă uriașă și abuzuri uriașe, și, de altfel, furt. Și în ziua în care nu ai voie să cauți furt și fraudă, etc., atunci nu avem prea mult dintr-o țară. Așadar, niciun judecător nu ar trebui, sincer, să poată lua o astfel de decizie. Este o rușine.”

Vicepreședintele J.D. Vance a sugerat, de asemenea, că judecătorii federali au depășit limitele autorității lor și “nu au voie să controleze puterea legitimă a executivului.” Într-o postare pe platforma X, el a scris: “Dacă un judecător ar încerca să-i spună unui general cum să conducă o operațiune militară, ar fi ilegal. Dacă un judecător ar încerca să ordone procurorului general cum să-și folosească discreția ca procuror, asta ar fi de asemenea ilegal.”

Congresmanul Chip Roy (Texas) a spus și el că Trump ar trebui “să urmeze exemplul din cartea de joc a lui Andrew Jackson,” referindu-se la celebra situație istorică în care președintele Jackson a sfidat o hotărâre a Curții Supreme pentru a continua cu relocarea forțată brutală a nativilor americani prin așa-numitul “Drum al Lacrimilor.”

“Dacă un judecător de instanță districtuală încearcă să răpească autoritatea șefului executiv al acestei țări, el ar trebui să o sfideze cu siguranță,” a spus comentatorul politic Scott Jennings.

“Ignorați acest monstru respingător,” a spus gazda de la Daily Wire, Matt Walsh, referindu-se la un alt judecător federal care a pronunțat o hotărâre împotriva Administrației Trump legată de operațiile de schimbare de sex. “Judecătorii sunt complet scăpați de sub control în această țară.”

De partea sa, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a acuzat instituțiile media de “dezinformare,” după ce acestea au avertizat că ar exista o “criză constituțională” iminentă dacă președintele Trump ar sfida ordinele instanțelor. Termenul a fost folosit de către democrați și de către experți constituționali care și-au exprimat îngrijorările cu privire la faptul că Trump și aliații săi sfidează ordinele instanțelor, potrivit The Hill.

“De fapt, adevărata criză constituțională are loc în cadrul ramurii judiciare, unde judecătorii din instanțele districtuale din districtele liberale din întreaga țară abuzează de puterea lor pentru a bloca unilateral autoritatea executivă de bază a președintelui Trump,” a spus Leavitt. “Credem că acești judecători acționează ca activiști judiciari mai degrabă decât ca arbitri onești ai legii.”

Ea a menționat o duzină de interdicții emise în ultimele două săptămâni împotriva ordinelor date de Administrația Trump. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe i-a criticat pe cei care au emis aceste interdicții, numindu-i “judecători liberali,” deși unii dintre acești judecători au fost numiți de fostul președinte George W. Bush și chiar de Trump.

“Aceasta face parte dintr-o acțiune concertată mai largă a activiștilor democrați și nu este nimic altceva decât o continuare a utilizării justiției ca armă împotriva președintelui Trump,” a declarat Leavitt.

Ea a mai afirmat că “fiecare interdicție este un abuz al statului de drept și o încercare de a înfrunta voința poporului.”

“Vom respecta legea în instanțe, dar vom continua, de asemenea, să căutăm orice remediu legal pentru a anula, în cele din urmă, aceste interdicții radicale și pentru a ne asigura că politicile președintelui Trump pot fi puse în aplicare,” a spus ea.

Semnale de alarmă

Președintele Trump a declarat săptămâna trecută că va respecta ordinele instanțelor, însă va căuta să facă apel împotriva hotărârilor care nu i-au fost favorabile.

Dar democrații și unii experți legali au tras un semnal de alarmă după ce vicepreședintele Vance și Elon Musk, care este văzut ca mâna dreaptă a lui Trump, au sugerat în ultimele zile că judecătorii nu au jurisdicție pentru a opri președintele să-și exercite autoritatea.

De exemplu, într-o postare pe X, reacționând furios la decizia judecătorului federal de a bloca accesul echipei DOGE la documentele Departamentului Trezoreriei, Musk a scris: “Un judecător corupt care protejează corupția. Trebuie demis ACUM!”

Ulterior, Musk a răspuns pe platforma sa unui utilizator care a notat că judecătorii federali pot fi demiși de către Congres. “A venit momentul,” a scris miliardarul pe X.

Iar AP a afirmat, referindu-se la declarațiile lui Leviatt: “Denunțarea (judecătorilor), rostită de la pupitrul din sala de briefing a Casei Albe, a fost cel mai recent exemplu al unui atac în creștere asupra sistemului judiciar din partea lui Trump și a aliaților săi. Suporterii săi au distribuit imagini cu judecători online, au făcut afirmații despre familiile acestora și au sugerat că președintele republican să ignore pur și simplu ordinele lor.”

De partea sa, ABC News a citat experți legali care au tras un semnal de alarmă legat de o posibilă criză constituțională.

“Întregul principiu al sistemului nostru constituțional de guvernare limitată, al separării puterilor și al controlului reciproc presupune respectarea deciziilor judiciare privind ce spune legea și conformarea cu aceasta. Acest principiu datează încă de la începuturile republicii,” a spus David Schultz, profesor de drept constituțional la Hamline University.

Ray Brescia, profesor la Albany Law School, a numit drept “absurdă” teoria promovată de aliații lui Trump, conform căreia ramura executivă ar trebui să funcționeze fără verificări judiciare.

“Ei sunt velociraptorii care testează zidul. Căută găuri. Căută slăbiciuni. Verifică să vadă unde pot împinge limitele,” a spus Brescia despre Administrația Trump. “Cred că, pentru moment, sistemul a rezistat în mare parte, dar vom vedea pe măsură ce aceste cazuri ajung la instanțele de apel și, în cele din urmă, multe dintre ele vor ajunge probabil la Curtea Supremă.”

“În sistemul nostru, până acum, s-a înțeles întotdeauna că instanțele sunt cele care decid dacă autoritatea executivă este legitimă sau nu,” a spus și Jeremy Paul, profesor de drept la Northeastern University.

“Dacă președintele ar fi capabil să sfideze sau să ignore ordinele judecătorești împotriva lui, atunci ramura executivă ar fi, efectiv, liberă de constrângeri legale asupra acțiunilor sale – inclusiv cele ale Constituției,” a explicat și profesorul de drept Ilya Somin. “Ar putea încălca drepturile constituționale, ar putea răpi autoritatea Congresului și multe altele. În acel scenariu, nu am mai avea un guvern federal constrâns constituțional, cu excepția poate a numelui.”

Specialiștii în drept afirmă că întrebarea cheie care se pune în acest moment este cum vor răspunde Trump și aliații săi pe măsură ce provocările legale progresează.

În primul său mandat, Trump și-a modificat politicile pentru a se conforma cu hotărârile judiciare. Un exemplu a fost ceea ce Trump a numit “interdicția musulmanilor” care restricționa călătoriile din mai multe țări cu populație majoritar musulmană. Aceasta a fost rescrisă de mai multe ori înainte de a trece de Curtea Supremă.

“Am crezut că acea administrație a fost atât de șocantă și a încălcat regulile privind autoritatea executivă și așa mai departe, dar se pare că ea a fost nimic comparativ cu aceasta, care discută serios și contemplă dacă ramura executivă are obligația de a urma deciziile instanțelor,” a spus Claire Finkelstein, profesor la Carey Law School de la University of Pennsylvania.

Potrivit experților citați de ABC News, judecătorii pot reacționa dacă administrația refuză să se conformeze, dar puterea lor este limitată. Aceștia ar putea acuza administrația de dispreț față de instanță și ar putea impune amenzi sau, în cazuri extreme, ar putea ordona U.S. Marshals Service să aresteze membri ai administrației.

Totuși, problema nu este simplă. U.S. Marshals Service face parte din Departamentul de Justiție, care este puțin probabil să ia în vizor oficialii lui Trump.

“Refuzul președintelui de a se conforma cu ordinele instanțelor subminează chiar conceptul de ordine constituțională și guvernare limitată pe care țara noastră ar trebui să îl respecte, iar dacă Trump ar refuza să se conformeze, atunci avem o problemă constituțională,” a spus Schultz.

Concluzia experților este că atacul împotriva magistraților federali este fără precedent în istoria modernă a Americii. Așa cum am scris recent, în condițiile în care opoziția democrată nu pare să aibă puterea de a organiza o rezistență eficientă în fața tăvălugului de ordine executive emise de Casa Albă, Congresul este divizat și slăbit, iar activismul civic pare insuficient pentru blocarea acțiunilor administrației, judecătorii federali au devenit ultima linie de apărare împotriva deciziilor și acțiunilor luate de administrația președintelui Trump.

Ei sunt însă o soluție temporară, iar eforturile lor au toate șansele să fie înfrânte de Curtea Supremă majoritar conservatoare, dacă se va ajunge până acolo.

Faptul că unii membri ai Partidului Republican au demarat aceste demersuri de impeachment împotriva lor este însă un moment extraordinar. Având în vedere dorința multor republicani din Camera Reprezentanților de a face orice pentru a câștiga favoruri din partea lui Trump, este foarte probabil ca aceste strategii să găsească câțiva co-sponsori în zilele și săptămânile următoare. Lupta Administrației Trump cu justiția intră într-un moment critic, iar unele voci se tem că asaltul asupra justiției se va intensifica.

Surse: The Hill, Reuters, Axios, ABC News, AP, MSNBC, congress.gov, fjc.gov, X