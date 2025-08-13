G4Media.ro
Sursa foto: DSU

20 de pompierii români intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie din Megara, Grecia

Peste 20 de militari români cu şapte mijloace tehnice de intervenţie intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie în zona Megara, Grecia, informează IGSU, transmite Agerpres.

Misiunea se desfăşoară în sistem integrat, alături de pompierii eleni şi de modulul din Cehia, cu scopul de a limita extinderea flăcărilor şi de a lichida focarele.

Forţele acţionează în localitatea Koumintri pentru localizarea incendiului, precizează sursa citată.

