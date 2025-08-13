G4Media.ro
O sută de unități de învățământ din capitală vor avea programul „Școală…

Copii alergând în pauză la liceu.
sursa foto: © David Tadevosian | Dreamstime.com

O sută de unități de învățământ din capitală vor avea programul „Școală după școală” din septembrie

101 şcoli din capitală au primit avizul necesar pentru a organiza activităţi în cadrul programului „Şcoală după Şcoală” în anul şcolar 2025-2026, potrivit unui document publicat de Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB), preluat de Rador.

În învăţământul primar, programul SDS include activităţi menite să sprijine elevii în procesul educaţional, precum şi activităţi recreative şi creative:
– supraveghere şi îndrumare pentru realizarea temelor;
– activităţi remediale pentru elevii cu dificultăţi cognitive, emoţionale sau de limbaj (inclusiv consiliere psihopedagogică şi logopedie);
– ateliere care încurajează lectura independentă;
– activităţi tematice şi recreative (jocuri, activităţi de grup, ateliere creative).

În învăţământul secundar, programul se structurează pe trei direcţii principale:

1. Activităţi pentru accelerarea învăţării şi performanţă:
– pregătire pentru olimpiade şi competiţii (şcolare, sportive, artistice etc.);
– participarea la festivaluri, expoziţii, realizarea de publicaţii şcolare;
– activităţi de cooperare educaţională europeană;

2. Sprijin educaţional şi emoţional:
– activităţi remediale pentru recuperarea decalajelor;
– asistenţă psihopedagogică;
– suport în realizarea temelor;
– consiliere psihologică.

3. Pregătire pentru viaţă:
– activităţi de dezvoltare personală;
– promovarea unui stil de viaţă sănătos;
– educaţie pentru carieră;
– dezvoltarea atitudinii active şi a implicării sociale.

Activităţile se pot desfăşura înainte sau după orele de curs obligatorii, în funcţie de nevoile unităţii şi ale elevilor. Grupele nu pot depăşi 12 elevi, conform reglementărilor Ministerului Educaţiei.

Lista completă a celor 101 şcoli avizate este disponibilă pe site-ul ISMB.

Înscrierea în programul „Şcoala după Şcoală” se poate face:

– la începutul anului şcolar, pentru programele nou-înfiinţate;
– pe tot parcursul anului, în cazul programelor deja funcţionale.

Fiecare unitate de învăţământ stabileşte şi comunică public perioada de înscriere, iar părinţii trebuie să se informeze direct la şcoala respectivă.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:

– cerere de înscriere – se completează şi se obţine de la secretariatul şcolii;
– adeverinţe de salariat – pentru ambii părinţi;
– copie a certificatului de naştere al elevului;
– copii ale cărţilor de identitate ale părinţilor

