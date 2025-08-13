G4Media.ro
Un bărbat a murit, într-o comună din Cluj, prins într-un utilaj de…

Sursa foto: Pixabay

Un bărbat a murit, într-o comună din Cluj, prins într-un utilaj de balotat fân

O intervenţie de amploare a pompierilor şi echipajelor medicale a avut loc marţi, 12 august, în localitatea Nima, judeţul Cluj, după ce un bărbat a rămas prins într-un utilaj de balotat fân, potrivit Rador.

La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Dej şi Punctului de Lucru Gherla, cu două autospeciale dotate cu modul de descarcerare, alături de un echipaj SMURD şi unul al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj.

Victima, un bărbat de aproximativ 30 de ani, a fost găsită prinsă în utilajul care se afla încă în funcţiune. Intervenţia a fost extrem de dificilă, întrucât acesta rămăsese captiv în balotul comprimat de fân, blocat la rândul lui în angrenajele metalice ale maşinăriei.

Pompierii au desfăcut mai multe componente grele ale utilajului pentru a ajunge la bărbat. A fost solicitat şi sprijinul elicopterului SMURD, însă, din păcate, după ce victima a fost eliberată, medicii au constatat că suferise traumatisme incompatibile cu viaţa. Poliţia a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia.

