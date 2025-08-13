Patru cetățeni străini, reținuți pentru furt de bijuterii, după UNTOLD / Au fost prinși în aeroport, înainte să se îmbarce spre Barcelona

Patru cetățeni străini au fost reținuți de polițiști pentru că ar fi furat 18 bijuterii în cadrul festivalului Untold, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Doar în perioada 7 – 10 august au fost raportate 16 furturi ale unor lănțișoare prețioase. Duminică seara, un bărbat de 45 de ani a fost reținut iar dovezile găsite conduceau spre alți trei complici, care au fost surprinși luni, 11 august, chiar în terminalul aeroportului, înainte să se îmbarce spre Barcelona.

În bagajele lor s-au găsit 18 lănțișoare din metale prețioase, parfumuri, țigări, pachete de cafea și alte bunuri. Toți patru au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru a scoate la iveală întreaga lor activitate infracțională.