G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Patru cetățeni străini, reținuți pentru furt de bijuterii, după UNTOLD / Au…

bijuterii aur colier bratari accesorii
sursa foto: Unsplash/ Karly Jones

Patru cetățeni străini, reținuți pentru furt de bijuterii, după UNTOLD / Au fost prinși în aeroport, înainte să se îmbarce spre Barcelona

Cluj, Orașul meu13 Aug 0 comentarii

Patru cetățeni străini au fost reținuți de polițiști pentru că ar fi furat 18 bijuterii în cadrul festivalului Untold, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Doar în perioada 7 – 10 august au fost raportate 16 furturi ale unor lănțișoare prețioase. Duminică seara, un bărbat de 45 de ani a fost reținut iar dovezile găsite conduceau spre alți trei complici, care au fost surprinși luni, 11 august, chiar în terminalul aeroportului, înainte să se îmbarce spre Barcelona.

În bagajele lor s-au găsit 18 lănțișoare din metale prețioase, parfumuri, țigări, pachete de cafea și alte bunuri. Toți patru au fost reținuți pentru 24 de ore, iar cercetările continuă pentru a scoate la iveală întreaga lor activitate infracțională.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

3 milioane de euro, bani alocați pentru activități culturale la Cluj-Napoca / UNTOLD nu primește nimic / Primar: ”Este cea mai mare alocare din istoria Clujului”

Cluj, Orașul meu24 Apr 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.