3 milioane de euro, bani alocați pentru activități culturale la Cluj-Napoca / UNTOLD nu primește nimic / Primar: ”Este cea mai mare alocare din istoria Clujului”

3 milioane de euro au fost alocați, marți, sectorului cultural neguvernamental, în Cluj-Napoca, informează Cluj24 . Este cea mai mate alocare din istoria Clujului pentru acest sector, a anunțat primarul Emil Boc.

„Este cea mai mare alocare din istoria Clujului. Sunt 16,2 milioane de lei, adică peste 3 milioane de euro. Sunt 176 de organizații și fundații care au depus 164 de proiecte. Sunt și proiecte cu caracter social, în număr de 12, (care primesc ) o sumă de 700.000 de lei”, a declarat marți Emil Boc.

Primarul a mai precizat că suma pentru acest sector a crescut de 8 ori față de anul 2012, când au fost alocate, în total, 2 milioane de lei pentru acest sector.

Pentru organizarea Festivalului Internațional de Film de la Cluj-Napoca a fost alocată în acest an cea mai mare sumă, respectiv 1,8 milioane de lei, iar pentru UNTOLD nu a fost alocat niciun leu.

Bani au fost alocați, printre altele, pentru festivalul Jazz in the Park, Toamna Muzicală Clujană, Opera Aperta, festivalul Interferențe, Centrul Cultural Clujean, festivalul Puck sau Zilele Culturale Maghiare, ,dar și pentru festivalul „Dumitru Fărcaș” și pentru evenimentele dedicate în a cest an lui Avram Iancu.

Bani au fost alocați și pentru proiecte din sfera sportului, cum ar fi „Biletul de sănătate” sau proiectul „Fugi în curtea școlii”.